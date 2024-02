Weekend negativo per Scott Redding quello appena passato in Australia. Il pilota del team Bonovo Action BMW ha conquistato solamente 5 punti nelle tre gare disputate. La sua è stata la M 1000 RR che ha portato a casa i risultati peggiori del primo round 2024 del Mondiale Superbike. Ovviamente, ci sarà tempo per riscattarsi.

Superbike Phillip Island, Redding aspetta Barcellona

L’ex rider Ducati si aspettava di andare meglio in Australia, però è stato un fine settimana particolare un po’ per tutti, dato che il nuovo asfalto ha provocato problemi di consumo eccessivo della gomma posteriore. Chiaramente, non sono mancati anche degli errori da parte sua e della squadra: “È stato un weekend difficile – ammette – e penso che abbiamo sbagliato a mettere a punto la moto. Non sono riuscito a migliorare il tempo sul giro come gli altri ragazzi e ad andare forte. È stata una settimana strana, con il tempo che cambiava molto, l’aderenza della pista che cambiava molto e penso che siamo trovati sulla strada sbagliata per guidare la moto.

Redding ha avuto una caduta in FP3 e ne era uscito un po’ ammaccato fisicamente. In Superpole ha ottenuto solo il 19° tempo e in Gara 1 era riuscito a recuperare fino al 10° posto, che poi gli è stato tolto per una penalità da 2″ dovuta all’infrazione commessa nel pit stop. Non ha rispettato il tempo minimo indicato, quindi è diventato 11°. Domenica è andata malissimo: 17° in Superpole Race e Gara 2.

Barcellona per il riscatto

Anche se non è partito bene a Phillip Island, il pilota britannico è fiducioso di poter fare meglio nel prossimo round in Catalunya, che sarà preceduto da un test (14-15 marzo) che sarà molto utile sia per preparare il weekend di gara sia per migliorare in generale il suo feeling con la M 1000 RR: “A Barcellona speriamo di poter migliorare, perché la moto sta mostrando del potenziale. Ripartiremo da Barcellona“.

Redding ha le idee chiare, intende riscattarsi in Spagna. Non può accettare di essere il fanalino di coda della pattuglia BMW in Superbike.

Foto: BMW