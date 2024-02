Superbike, Axel Bassani “Passo dopo passo stiamo arrivando”

Non è mai facile cambiare moto, passare da una Ducati ad una Kawasaki. Axel Bassani sapeva che il primo appuntamento stagionale non sarebbe stato una passeggiata. Ci vuole tempo e pazienza. Il pilota veneto ora torna a casa dall’Australia con nove punti ed in quattordicesimo posto in classifica generale. Però ha la consapevolezza di avere una moto al top. Il suo compagno di squadra Alex Lowes ha vinto entrambe le gare della domenica ed è in testa al mondiale.

Facciamo un passo indietro. Axel Bassani non è riuscito ad esprimersi al meglio in qualifica ed in gara-1 è partito dalla quinta fila. Mentre era in piena rimonta ha toccato Remy Gardner e gli è stata da una penalità. Ha terminato dunque gara-1 al dodicesimo posto “Penso di aver fatto una buona partenza ma non è stato facile provare a superare gli altri piloti – ricorda Axel Bassani – Ho commesso un errore e ho eliminato Remy Gardner: mi dispiace gli chiedo scusa per il brutto sorpasso. Ho poi avuto un long-lap penalty quindi ho perso molto tempo e quattro posizioni”.

Nelle die gare della domenica si è classificato undicesimo. “Nella Superpole è difficile se si parte da dietro perché ci sono solo dieci giri. Gara2 è andata un po’ meglio ma non è stata facile perché c’erano molti piloti vicini tra loro. E’ un po’ complicato trovare il ritmo quando si è dietro ad un altro pilota. Ho provato a gestire la mia gara e ad arrivare in ottava o nona posizione ma all’ultimo giro Aegerter mi ha superato ed in quel frangete ho perso due posizioni. Il feeling con la moto in questa gara era buono e sono riuscito a spingere ed essere costante nei miei tempi sul giro. Dobbiamo ripartire da lì. Passo dopo passo stiamo arrivando”.

