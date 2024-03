MotoGP, Marc Marquez “Quest’anno avrò tutte le risposte”

Un bassissimo profilo ed un riferimento ad una sorta di “parabola discendente”. Marc Marquez, 31 anni compiuti da poco ed un nuovo capitolo Ducati dopo un decennio in Honda, apre così la stagione MotoGP 2024. È certo uno degli argomenti di rilievo del nuovo Mondiale, un otto volte campione che si mette alla prova con l’attuale moto da battere. Ma Marquez rimette ancora le cose in chiaro: ricorda i quattro anni difficili dall’infortunio, l’unico pensiero per ora è riportare il sorriso sotto il casco e tutto il resto verrà da sé, il 2025 è un pensiero lontano.

Marc Marquez, l’anno della ricostruzione

“Per il momento mi sento bene, ma non in grado di lottare per il podio”. Il neo alfiere Gresini mette subito le cose in chiaro alla vigilia delle prime prove libere del nuovo anno. È un nuovo marchio ed un nuovo ambiente, c’è già un grande supporto da parte di Ducati, che chiaramente vuole vedere cosa può fare un campionissimo del suo calibro. Marc Marquez sa bene che le aspettative su di lui sono altissime, ma “Non posso pensare di poter vincere subito, sarebbe un grosso errore. So da dove arrivo e mi serve tempo.” Una volta di più indica altri da osservare per questa nuova stagione MotoGP. “Ci sono alcuni ragazzi molto veloci in Ducati: Bagnaia, Martin, Bastianini… Io devo imparare da loro, adattare il mio stile di guida, lavorare per raggiungere quel livello.”

“Competitivo non vuol dire vincere il titolo MotoGP”

Accenna ad una sorta di ‘parabola discendente’ nel suo percorso di pilota. “In questa seconda fase bisogna lavorare tanto per tenere il livello il più a lungo possibile, imparando anche dai giovani in arrivo” ha evidenziato Marc Marquez. Si vede nella fase di declino? “Lo capirò quest’anno” è la risposta. “Devo vedere se sono ancora competitivo, ma questo non vuol dire vincere il titolo MotoGP.” Ricorda una volta di più l’incidente di quattro anni fa a Jerez. “Il 2020 ha cambiato la mia vita. Quest’anno devo trovare le risposte a tutte le domande che mi faccio, ma non arriveranno nella prima gara.” Il 2025 è un futuro lontano, prima Marc Marquez vuole capire il suo presente. Sarà un anno fondamentale.

Foto: Social