MotoGP, Pedro Acosta “Non è il momento di pensare ai record”

Pedro Acosta sa benissimo che quest’anno sarà uno degli osservati speciali in MotoGP. Anzi, sarà uno degli argomenti dell’anno assieme a Marc Marquez-Ducati. Non manca infatti un paragone proprio col pilota più vincente della MotoGP attuale, visto che è il detentore di un record che Acosta potrebbe battere: il più giovane vincitore di un GP in classe regina. Il #93 non ha dubbi, sa che Pedro Acosta può riscrivere il suo record, mentre il rookie GASGAS Tech3 non vuole lasciarsi distrarre. Ha imparato la lezione dal passaggio Moto3-Moto2: il primo pensiero è disputare la prima gara, col tempo si vedrà.

Acosta concentrato: nessuna aspettativa né pressione

“Non ho fatto ancora una gara in MotoGP, non si può parlare di aspettative.” Pedro Acosta però è già argomento di discussione non solo in Tech3 ed in KTM, ma anche tra i nuovi colleghi di categoria. In tanti infatti si sono detti già colpiti da ciò che il pilota di Mazarron ha già fatto vedere nei test. La prova vera e propria però ci sarà solamente da domani, Acosta lo sa bene. “So bene che sarà difficile, ci sono tanti punti di domanda” ha sottolineato. Ricorda poi le difficoltà nel passaggio dalla Moto3, da campione in carica, alla Moto2. “Più che la categoria, è stata una questione di attenzione mediatica e di alte aspettative dopo il titolo Moto3” ha sottolineato. “Avevano detto che avrei vinto subito anche in Moto2, per poi essere il più giovane in MotoGP… È stata una situazione difficile da gestire. Adesso ho qualche anno in più e ho imparato a gestirla meglio”.

Il record di Marc Marquez

Il campione di Cervera aveva 20 anni e 266 giorni quando, nel 2013, divenne il più giovane di sempre in MotoGP in grado di vincere una gara. Più in generale però parliamo dell’intera storia della classe regina, visto che il record della 500cc stampato nel 1983 da Freddie Spencer dice 21 anni e 258 giorni. Pedro Acosta potrebbe strappare questo record se riuscisse a vincere un GP prima dell’appuntamento al Sachsenring. Marc Marquez ci crede: “Ha già dimostrato di essere un super talento, di quelli che prendono la moto e sono veloci. Può infrangere il mio record.” E Acosta come risponde? “Non credo proprio, anche perché era un altro periodo e le moto sono cambiate molto” ha dichiarato. “Ho fatto tanti giri finora ma non ancora una gara. Non è il momento di pensarci”.

Foto: Red Bull GASGAS Factory Racing Tech3