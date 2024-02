Moto2, Gian Paolo Di Vittori con FAU55 per il debutto JuniorGP

Dopo lo spagnolo Eric Fernandez e l’italiano Mattia Rato, il team FAU55 ha annunciato un altro nostro portacolori per la sua formazione 2024. In Moto2 infatti c’è anche Gian Paolo Di Vittori, che in JuniorGP s’è fatto rivedere l’anno scorso con una wild card nell’Europeo Stock, disputata in sella alla Yamaha del Cardoso-Fantic Racing ad Aragon. Il pilota di Ascoli Piceno, classe 2004 (20 anni il prossimo 30 maggio), diventa così la terza punta della struttura di Hector Faubel per questa nuova stagione di gare.

Debutto in Moto2

“Per prima cosa ringrazio yaburu Motorsport che, assieme a Hector Faubel, rendono possibile la mia prima stagione completa nella Moto2 del FIM JuniorGP.” Così Gian Paolo Di Vittori commenta l’occasione che gli si presenta in questo 2024. “La Moto2 per me è un sogno che si realizza. Dopo tanti sacrifici, costanza e determinazione, sono qui per dare il massimo. Ringrazio di cuore tutti colori che mi appoggiano, ci divertiremo in pista!”

Il calendario 2024

1° round: 21 aprile – Motor Valley ed Emilia-Romagna (Misano) – Italia

2° round: 5 maggio – Circuito do Estoril – Portogallo

3° round: 19 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya – Spagna

4° round: 23 giugno – Autodromo do Algarve – Portogallo

5° round: 15 settembre – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

6° round: 13 ottobre – MotorLand Aragon – Spagna

7° round: 24 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna

Foto: FAU55 Tey Racing