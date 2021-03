Moto2 e Moto3 in Qatar per gli unici test prima del Mondiale 2021

Dal 19 al 21 marzo le classi Moto3 e Moto2 saranno di scena a Losail per gli unici test ufficiali prima del via. Tutti i presenti e gli orari dei turni.

Manca davvero poco all’inizio della stagione 2021, ancora meno agli ultimi test. I team Moto2 e Moto3 infatti saranno di scena al Losail International Circuit dal 19 al 21 marzo, dando vita così alle uniche prove ufficiali in programma prima del GP inaugurale. Parecchi volti nuovi per entrambe le categorie, possibile un’assenza a referto in entry class per positività (Suzuki di SIC58 Squadra Corse). Molti hanno avuto l’occasione di svolgere qualche test privato, per altri si tratta dell’esordio stagionale. Previste tre sessioni al giorno per categoria della durata dai 50 minuti ad oltre un’ora, turni alternati in pista dalle 7:40 fino a poco dopo le 17:00 (orari italiani).

Moto2, quanti volti nuovi

Team che puntano sulla continuità con la conferma di entrambi i propri piloti, squadre che cambiano a metà, a volte accogliendo un esordiente, oppure una totale novità. Per il primo caso c’è Petronas Sprinta Racing, che deve fare i conti con un Dixon ancora convalescente dall’infortunio dell’anno scorso. Per i cambi a metà abbiamo invece a referto quasi tutte le altre squadre, spesso con esordienti. Si tratta di Vietti (Sky VR46), l’iridato Moto3 Arenas (Aspar Team), Arbolino (Intact GP), Ogura (Honda Team Asia). Poi il pluricampione MotoAmerica Beaubier (American Racing Team), il fresco Campione Europeo Moto2 Montella (Speed Up), senza dimenticare Baltus (NTS RW Racing). Per finire, la novità Mandalika SAG Team con Lüthi e Bendsneyder. Tutti i nomi.

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge-Jake Dixon

Red Bull KTM Ajo: Remy Gardner-Raúl Fernández

Intact GP: Tony Arbolino-Marcel Schrötter

Mandalika SAG Team: Thomas Lüthi-Bo Bendsneyder

American Racing Team: Marcos Ramírez-Cameron Beaubier

Italtrans Racing Team: Lorenzo Dalla Porta-Joe Roberts

Pons Racing: Hector Garzó-Stefano Manzi

Gresini Racing: Nicolò Bulega-Fabio Di Giannantonio

Aspar Team: Aron Canet-Albert Arenas

MV Agusta Forward: Lorenzo Baldassarri-Simone Corsi

NTS RW Racing GP: Barry Baltus-Hafizh Syahrin

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi-Celestino Vietti

Honda Team Asia: Ai Ogura–Somkiat Chantra

Speed Up Racing: Jorge Navarro-Yari Montella

Elf Marc VDS: Sam Lowes-Augusto Fernández

Moto3, rookie e l’esordio GasGas

Non mancano alcuni volti nuovi anche in questa categoria (nessuno italiano). A partire dal campione CEV Moto3 in carica Izan Guevara (Aspar Team), più il vice-campione Xavi Artigas (Leopard Racing), o il vincitore della Red Bull Rookies Cup 2020 Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). Caso curioso Andi Farid Izdihar, che arriva dalla Moto2. Tra i cambi di casacca segnaliamo ad esempio Niccolò Antonelli (Reale Avintia), Andrea Migno (Snipers Team), o Stefano Nepa (BOE Owlride), ma anche Ryusei Yamanaka (PrüstelGP) oppure Darryn Binder (Petronas). Da segnalare poi l’arrivo di GasGas (diventata una ‘costola’ di KTM), che fornirà i mezzi al duo Aspar Team. Ecco tutti i nomi.

Leopard Racing: Dennis Foggia-Xavi Artigas

PrüstelGP: Jason Dupasquier-Ryusei Yamanaka

Red Bull KTM Ajo: Jaume Masiá-Pedro Acosta

KTM Tech3: Ayumu Sasaki-Deniz Öncü

Gresini Racing: Jeremy Alcoba-Gabriel Rodrigo

Petronas Sprinta Racing: Darryn Binder-John McPhee

Snipers Team: Filip Salač-Andrea Migno

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay-Niccolò Antonelli

SIC58 Squadra Corse: Lorenzo Fellon (assente Suzuki?)

CIP – Green Power: Kaito Toba-Maximilian Kofler

Max Racing Team: Romano Fenati-Adrián Fernández

GasGas Aspar Team: Sergio García-Izan Guevara

BOE Owlride Facile Energy: Riccardo Rossi-Stefano Nepa

Honda Team Asia: Yuki Kunii-Andi Farid Izdihar

Gli orari dei turni

Venerdì 19 marzo

07:40-08:40 Moto3

09:30-10:30 Moto2

11:20-12:30 Moto3

12:40-13:50 Moto2

14:40-15:50 Moto3

16:00-17:10 Moto2

Sabato 20 marzo

07:40-08:40 Moto2

09:30-10:30 Moto3

11:20-12:30 Moto3

12:40-13:50 Moto2

14:40-15:50 Moto3

16:00-17:10 Moto2

Domenica 21 marzo

07:40-08:40 Moto3

09:40-10:40 Moto2

11:30-12:40 Moto3

12:50-14:00 Moto2

15:00-16:10 Moto3

16:20-17:30 Moto2