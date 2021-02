Moto2: Presentato il Mandalika SAG Team con Lüthi e Bendsneyder

Il Mandalika SAG Team si presenta, ecco i colori delle moto di Thomas Lüthi e Bo Bendsneyder nell'annata Moto2 2021. L'obiettivo è arrivare in alto.

Rinviata la presentazione di un giorno per il lutto occorso ieri, ma oggi il Mandalika SAG Team si presenta. Una nuova collaborazione per affrontare la stagione Moto2 2021, con una rinnovata coppia di piloti al via. C’è il veterano pilota svizzero Thomas Lüthi, affiancato dal giovane olandese Bo Bendsneyder. Un programma ambizioso per i due ragazzi ed il team, c’è tanta voglia di fare bene in questo nuovo anno mondiale.

“Cercheremo di fare costanti passi avanti, a cominciare dal primo test a Valencia” ha sottolineato il campione Red Bull Rookies Cup 2015. “Non vogliamo parlare di dati numeri o di specifici piazzamenti, ma l’obiettivo congiunto è arrivare in alto. Siamo tutti molto motivati” ha aggiunto il campione del mondo 125cc nel 2005. Il vice-campione 2016-2017 vuole lasciarsi alle spalle l’annata più difficile vissuta in Moto2, mentre Bendsneyder guiderà per la prima volta la KALEX, dopo tre stagioni in classe intermedia tra Tech3 e NTS.

Foto: SAG Racing Team