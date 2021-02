MotoE: Mattia Casadei infortunato, addio ai primi test a Jerez

Brutte notizie in casa SIC58 Squadra Corse: lesione ad un piede per Mattia Casadei, saltano i primi test MotoE ufficiali a Jerez ad inizio marzo.

La stagione MotoE 2021 inizierà con un po’ di ritardo per Mattia Casadei. L’alfiere SIC58 Squadra infatti ha riportato un infortunio ad un piede in allenamento, un bel guaio che l’ha costretto a sottoporsi ad un intervento. Non una buona notizia per pilota e team, visto che i primi test per il nuovo anno si svolgeranno dal 2 al 4 marzo a Jerez de la Frontera… Scontata quindi l’assenza in questa prima uscita del duo tricolore.

Mattia Casadei si stava allenando in bici quand’è incappato in un infortunio al piede destro, riportando una frattura composta. Necessario l’intervento per cercare di accelerare i tempi di recupero. L’obiettivo è tornare in forma per il secondo round di test, in programma il prossimo 12 aprile sempre sul Circuito de Jerez-Angel Nieto. Ma c’è comunque tempo per prepararsi alla MotoE 2021: l’inizio della stagione è previsto (per ora) per il 2 maggio.

Una “replica” di quanto avvenuto l’anno scorso, seppur per motivi diversi. Anche ad inizio 2020 SIC58 Squadra Corse ha saltato i primi test stagionali. Specifichiamo però che in quel caso parliamo di una scelta obbligata, visto che la situazione si stava complicando sempre di più a causa della diffusione del Covid-19. Ora il team di Paolo Simoncelli attende il recupero del suo pilota, per affrontare insieme quella che sarà la terza annata nel campionato elettrico.

Foto: motogp.com