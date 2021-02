MotoE 2021, Pons Racing al completo: ecco Jasper Iwema

Pons Racing ha annunciato il suo secondo pilota: è Jasper Iwema, dai trascorsi nel Motomondiale ed attualmente impegnato nelle corse su ghiaccio.

La griglia MotoE 2021 ora è ufficialmente al completo. Pons Racing ha annunciato il nome del secondo pilota: è Jasper Iwema, un volto già noto al Motomondiale per i suoi trascorsi in classe minore. Il pilota olandese di origini polacche, all’esordio nella Coppa del Mondo elettrica, è il prescelto per affiancare il campione in carica Jordi Torres. Diventano nove quindi i rookie MotoE per questa nuova stagione, praticamente la metà dei piloti schierati (qui il profilo degli altri otto).

Classe 1989, originario di Hooghalen, Jasper Iwema ha debuttato nell’allora 125cc nel 2007 in qualità di wild card, cosa che ripete anche l’anno successivo. Dal 2009 al 2013 è in pianta stabile nel Motomondiale, tra ottavo di litro e Moto3. Nel 2014 disputa un’altra wild card, prima di mettere a referto la seconda metà di stagione in CIP al posto di Shouten. L’anno dopo registriamo la sua ultima comparsa nel Mondiale, stavolta però in Moto2: disputa il GP di casa come wild card con Speed Up, chiudendo fuori dai punti.

Dal 2018 il 31enne olandese ha accettato una nuova sfida: parliamo di Ice Speedway Gladiators World Championship, ovvero il massimo campionato delle corse sul ghiaccio. Una passione che aveva fin da piccolo e che ha concretizzato una volta lasciatosi alle spalle il Motomondiale. Uno del pochi ‘europei dell’ovest’ in un campionato da anni dominato dai piloti russi. Ma in questo 2021 ritornerà a competere su strada, affrontando una sfida tutta elettrica con la Energica Ego Corsa della struttura di Sito Pons.

Entry list MotoE completa

Pons Racing: Jordi Torres-Jasper Iwema

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Andrea Mantovani

WithU Motorsport: Eric Granado

Tech3 Racing: Lukas Tulovic-Corentin Perolari

Intact GP: Dominique Aegerter

LCR E-Team: Kevin Zannoni–Miquel Pons

Esponsorama Racing: Xavi Cardelús-André Pires

Ajo MotoE: Hikari Okubo

SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

Octo Pramac: Alessandro Zaccone-Yonny Hernández

Aspar Team: María Herrera-Fermín Aldeguer

Foto: iseuro.com