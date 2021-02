Superbike: Test a Portimao limitati per Covid-19 Tanti dubbi sul calendario

Le restrizioni Covid-19 impediranno a varie squadre Superbike di girare a Portimao la prossima settimana. In dubbio la presenza di Alex Lowes infortunato

La Superbike riaccenderà i motori la prossima settimana, con le due giornate di test (4-5 marzo) organizzate dalla Kawasaki a Portimao, nel sud del Portogallo. Avrebbero dovuto essere presenti varie squadre, ma invece ci saranno soltanto Kawasaki Racing Team e il team Orelac. Le altre formazioni satellite Kawasaki, cioè Puccetti Racing e Team Pedercini, non potranno essere presenti per l’obbligo di quantena che vige in Portogallo per chi proviene (e poi uscirà…) verso varie destinazioni, Italia compresa.

Tanti dubbi sul calendario 2021

Il Mondiale 2021, nei piani Dorna, dovrebbe prendere il via il 8-9 maggio dall’Estoril, sempre in Portogallo. Ma se nel frattempo le regole non cambieranno, chi arriva dall’estero potrebbe essere bloccato per giorni. Due settimane dopo, nei piani, si dovrebbe gareggiare al Motorland di Aragon, in Spagna. Il calendario Superbike è ancora provvisorio e Dorna è già stata costretta a posticipare all’estate il round di Assen programmato il 24-25 aprile. Probabilmente saranno necessari ben altri aggiustamenti per rendere possibile l’effettuazione della 34° edizione del Mondiale.

Solo due piloti in pista?

Kawasaki al momento conferma unicamente la presenza di Jonathan Rea. Il compagno di squadra Alex Lowes si è infortunato alla spalla in allenamento, e ha già dovuto saltare i collaudi svolti a Jerez due settimane fa. “Poco prima del test Alex farà il punto della situazione con il suo fisioterapista e il capo tecnico Marcel Duinker” ha spiegato la portavoce Eva Blanquez. “Decideranno in base alle condizioni del momento: visto il regime di restrizioni delle giornate test (dieci nell’arco dell’intero 2021, ndr) Alex Lowes ovviamente proverà soltanto se è tornato al 100% della condizione.” Jonathan Rea dunque potrebbe trovarsi a dividere la pista soltanto con lo spagnolo Isaac Vinales, neo acquisto di Orelac.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri