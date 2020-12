Moto2: Ecco il Pertamina Mandalika SAG Team, Lüthi primo pilota

Collaborazione ufficiale tra il nuovo Mandalika Racing Team e SAG Team, ecco Pertamina Mandalika SAG Team per il 2021. C'è Lüthi, secondo pilota da annunciare a breve.

Arriva l’ufficialità dopo i primi annunci senza conferma dell’ultimo periodo. Il neonato Mandalika Racing Team indonesiano e SAG Racing Team uniscono le forze in Moto2: ecco il Pertamina Mandalika SAG Team, una nuova collaborazione per la prossima annata nella classe intermedia. Confermato Thomas Lüthi, mentre c’è incertezza sul nome del secondo pilota, che verrà comunque annunciato a breve. Kasma Daniel Kasmayudin ha un contratto in essere, ma in precedenza la struttura indonesiana aveva annunciato Dimas Ekky Pratama…

“Oggi l’Indonesia scrive la storia: il Mandalika Racing Team diventa la prima squadra indonesiana presente nel Mondiale Moto2.” Con queste parole il presidente di Mandalika, Rapsel Ali, conferma l’annuncio. Aggiungendo che “Abbiamo grande fiducia nel SAG Team.” Sulla stessa lunghezza d’onda anche Edu Perales, team principal SAG. “Siamo contenti di questa nuova collaborazione per il prossimo anno. È un progetto ambizioso: ci auguriamo di migliorare sempre di più e di arrivare a lottare per il campionato.”