Moto3: da Jerez il team CIP apre il Mondiale 2021 con Kofler e Toba

CIP - Green Power inizia ufficialmente il Mondiale Moto3 2021. Da Jerez ecco mostrate le KTM di Maximilian Kofler e Kaito Toba.

Oggi sono iniziati altri test a Jerez per alcuni team Moto2 e Moto3. Sul circuito andaluso CIP – Green Power ne ha approfittato per realizzare la sua presentazione. Tolti i veli quindi alle due KTM che guideranno quest’anno il confermato Maximilian Kofler ed il nuovo arrivo Kaito Toba. Appena il secondo anno per l’alfiere austriaco, sarà invece la quinta stagione mondiale completa per il giapponese.

Obiettivo punti per Kofler quest’anno, dopo un anno d’esordio a secco. Il suo miglior piazzamento infatti è stato il 18° posto ottenuto in occasione del Gran premio d’Andalucía. Il primo giapponese vincere in Moto3 [Qatar 2019] invece, con Red Bull KTM Ajo l’anno scorso, ha chiuso il 2020 con un piazzamento sul podio, un 3° posto conquistato nel Gran Premio di Teruel.