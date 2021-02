MV Agusta Forward Racing si presenta, ecco la livrea della nuova moto. Tutto pronto per affrontare la stagione Moto2 2021 con Baldassarri, Corsi e Marcon.

Tre punte per MV Agusta Forward Racing in questa stagione Moto2 2021. A Courmayeur, nella sala principale del Cinema Mont Blanc, i due ufficiali Lorenzo Baldassarri e Simone Corsi, più la ‘wild card europea’ Tommaso Marcon hanno svelato la livrea della nuova F2. Ecco in copertina i nuovi colori della moto con cui affronteranno quest’annata nel Motomondiale. L’obiettivo primario è certo compiere importanti passi avanti rispetto alle scorse stagioni.

‘Ritorno al futuro’ per Lorenzo Baldassarri, che già ha corso con questa struttura nella medesima categoria. Quest’anno il ritorno nelle file della struttura di Cuzari, con tanta voglia di rilanciarsi. “Possiamo dire che comincia un’avventura completamente nuova. Ho già corso con questa squadra, ma tutto è cambiato ed è come ripartire da zero.” Non manca un accenno anche ad un tatuaggio per lui speciale. “È il circuito di Misano, dove ho ottenuto la mia prima vittoria. Una giornata che non dimenticherò mai” ha spiegato.

Confermato poi Simone Corsi, un veterano del Motomondiale, pronto ad una nuova stagione con la stessa squadra. “Gli ingegneri hanno lavorato tanto durante l’inverno, abbiamo fatto un bel passo avanti” ha sottolineato. “Sarà importante avere un compagno di squadra come Baldassarri. Anche Marcon ci potrà dare una mano in qualche gara europea. Correre con il marchio MV è importante e sono davvero orgoglioso di rappresentarlo.”

Non manca un commento da Tommaso Marcon. Per lui non è un esordio assoluto, viste le due wild card 2018-2019 nella categoria, ma certo sarà ben più attivo, visto che disputerà un buon numero di comparse in Europa. “Inizia qui la mia esperienza mondiale” ha dichiarato il pilota veneto. “Sono davvero contento: sono pronto a spingere a mille per arrivare sempre più in alto e non vedo l’ora di affrontare le prime battaglie. Ho tanto da imparare e devo trovare il giusto ritmo che hanno i piloti mondiali, oltre a cercare di accumulare punti.”

