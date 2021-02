Il team PrüstelGP apre ufficialmente la stagione Moto3 2021. Ecco i colori delle KTM che guideranno Jason Dupasquier e Ryusei Yamanaka.

Domenica di presentazioni per PrüstelGP. Il team Moto3 ha dato ufficialmente il via alla sua stagione 2021 questa mattina, con una presentazione trasmessa in streaming dal Sachsenring. Un evento con protagonisti tutti i piloti della struttura di Florian Prüstel: in bella evidenza certo i piloti del mondiale, il confermato Jason Dupasquier e Ryusei Yamanaka. Ma non solo: accanto a loro anche i giovani tedeschi Dustin Schneider e Noel Willemsen, le due punte di questo team pronti ad essere protagonisti in Northern Talent Cup 2021.

Una livrea differente rispetto a quanto visto l’anno scorso. Dalla grande prevalenza di blu si passa all’aggiunta di qualche riga bianca e rossa, simile se vogliamo a quella adottata nella stagione 2018. Con questi colori il nuovo duo PrüstelGP affronterà la seconda stagione completa nel Mondiale Moto3. Dupasquier, senza punti nel 2020, cercherà un passo avanti con la stessa squadra, mentre il 19enne di Yotsukaidō affronterà una doppia sfida: non solo un cambio di team, ma anche di moto, visto il passaggio dalla Honda di EG 0,0 alla KTM. Una moto comunque a lui non totalmente sconosciuta, visti i trascorsi in Red Bull Rookies Cup.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri