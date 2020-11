Moto3 UFFICIALE Ryusei Yamanaka in PrüstelGP nel 2021

Ryusei Yamanaka firma con PrüstelGP. Il giovane giapponese, in uscita da Estrella Galicia 0.0, sarà il nuovo compagno di box del confermato Dupasquier.

Ryusei Yamanaka si è assicurato un posto nel Mondiale Moto3 2021. Il giovane pilota giapponese è il nuovo acquisto di Carxpert PrüstelGP per la prossima stagione. Confermato quindi quanto si vociferava recentemente: era stato ingaggiato Pedro Acosta, ma era sorto qualche problema ed ora è diretto in Red Bull KTM Ajo (anche se ancora non è ufficiale). Yamanaka quindi diventerà il nuovo compagno di box del confermato Jason Dupasquier.

IN AGGIORNAMENTO