Aspar Team mostra i nuovi colori per una stagione Moto3 ricca di novità. Ecco le livree delle GasGas di Sergio García e Izan Guevara.

Team Moto2 e Moto3 attivissimi in questi giorni a Jerez. Ma c’è tempo anche per svelare qualche livrea in vista della stagione 2021. Dopo CIP, è stato il turno del GasGas Aspar Team, che quest’anno porta all’esordio nel Motomondiale le GasGas (qui l’approfondimento). Spicca quindi il rosso sulle livree delle moto che guideranno l’ex EG 0,0 Sergio García e l’esordiente Izan Guevara. Dopo il titolo 2020 ottenuto con Albert Arenas, certo le aspettative rimangono molto alte.

Il secondo è uno dei prodotti più interessanti della cosiddetta cantera del team di ‘Aspar’ Martínez. Vittoria in European Talent Cup nel 2019, trionfo nel Mondiale Moto3 Junior all’esordio l’anno scorso. Un bel biglietto da visita per Izan Guevara, che affianca il connazionale Sergio García, al terzo anno nel Campionato del Mondo, ma stavolta con moto e team ben diversi. Nel suo palmares una vittoria ed un podio nel 2019, due secondi posti l’anno scorso.

“Il 2021 sarà un anno molto emozionante” ha dichiarato il boss Jorge Martínez. “Da fiero team spagnolo, essere i primi a collaborare con un marchio dalle forti radici spagnole sarà certo speciale. Ci auguriamo di continuare con lo stato di forma mostrato nella scorsa stagione, stavolta assieme a due piloti competitivi come Sergio García e Izan Guevara. Puntiamo a lottare immediatamente per il podio, portando già in alto il marchio GasGas a livello internazionale.”