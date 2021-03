Moto2: ecco Speed Up, scatta il 2021 con Jorge Navarro e Yari Montella

Speed Up Racing apre il suo Mondiale Moto2 2021. Ecco presentati i piloti Jorge Navarro e Yari Montella, assieme alle loro Boscoscuro B-21.

A pochi giorni ai test ufficiali, Speed Up Racing si presenta per la stagione 2021. Scatta così il nuovo campionato Moto2 per la struttura vicentina, pronta per un’altra annata a livello mondiale con il confermato Jorge Navarro ed il rookie Yari Montella. Con una moto rinnovata, visto che proprio quest’anno nasce la Boscoscuro B-21. “Era giunto il momento di cambiare, di dare alla moto un’identità indipendente dal team” aveva spiegato in questo senso Luca Boscoscuro, fondatore di Speed Up.

Si cerca un passo avanti importante dopo una stagione 2020 particolarmente complessa per vari motivi, non ultimo la pandemia. Jorge Navarro, al terzo anno con Speed Up, cercherà sicuramente di riproporre qualcosa di più simile al 2019 (otto piazzamenti sul podio). Accanto a lui arriva un esordiente, il fresco Campione Europeo Moto2 Yari Montella, che ha trionfato proprio con Speed Up. Ora è arrivata la promozione mondiale, una bella sfida per il pilota tricolore.