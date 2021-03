Moto3: Tatsuki Suzuki risultato positivo al Covid-19

Brutte notizie in casa SIC58 Squadra Corse: Tatsuki Suzuki è positivo al Covid-19. "Amareggiati per questo problema" ha ammesso Paolo Simoncelli.

Arriva una brutta tegola in casa SIC58 Squadra Corse a ridosso dei test Moto3 ufficiali. Tatsuki Suzuki infatti è risultato positivo al Covid-19. Non la migliore delle notizie per il team di Paolo Simoncelli, che ha confermato in una nota la situazione del suo pilota di punta. Da valutare le sue condizioni, ma ricordiamo che i prossimi test scattano davvero tra pochi giorni, precisamente il 19 marzo. “Un’altra notizia che la mia tenera età ha fatto fatica ad accettare” ha commentato Paolo Simoncelli in proposito.

Come detto, ora bisogna valutare la situazione, con i team che si stanno spostando in Qatar per le prove ufficiali che incombono. Ma Simoncelli cerca di mantenere il buonumore. “Abbiamo una squadra di meccanici e tecnici fantastici, pronti a lavorare nel silenzio del paddock e vogliosi di vincere. Certo il problema di Suzuki ci ha un po’ amareggiato, ma il mio pensiero va al 2008, classe 250cc, quando un pilota che puntava al mondiale collezionava due zeri alle prime due gare, per poi farci sognare alla grande!”