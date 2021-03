Moto2: American Racing Team, si apre il 2021 con Ramírez e Beaubier

American Racing Team si presenta, ecco i colori di Marcos Ramírez e Cameron Beaubier. Martedì e mercoledì test a Portimao, assieme ad altri piloti Moto2 e Moto3.

Si apre ufficialmente la stagione 2021 anche per American Racing Team. Una nuova annata Moto2 con una line-up rinnovata a metà. C’è sempre Marcos Ramírez, ma accanto a lui approda un campione sul suolo statunitense. Parliamo di Cameron Beaubier, pluricampione MotoAmerica Superbike ed ora pronto alla sfida nella classe intermedia del Motomondiale. Il secondo pilota a stelle e strisce quest’anno assieme a Roberts, per la gioia dei tifosi americani che sognano di nuovo un loro campione.

Una conferma ed un rookie, uniti da tanta voglia di essere protagonisti in Moto2. Con due KALEX dalla livrea svelata alla vigilia degli ultimi test ufficiosi prima di quelli veri e propri, che a breve scatteranno in Qatar. Piloti e team infatti si trovano sul circuito portoghese di Portimao, per mettere a referto martedì e mercoledì due giorni di test privati. Citiamo Remy Gardner, già pronto coi suoi nuovi colori, così come il nuovo compagno di box ed esordiente Raúl Fernández in Red Bull KTM Ajo. Oppure Dennis Foggia ed il debuttante Xavi Artigas per Leopard Racing in Moto3.

Ma anche Gresini Racing, Sky VR46, Italtrans… Insomma, sono davvero tanti quelli che vogliono sfruttare al massimo ogni occasione per arrivare pronti all’inizio di stagione. Qualche altra squadra, dopo un lunedì di lavoro, disputerà anche una seconda giornata a Valencia. Senza dimenticare il via dei primi test ufficiali per la MotoE a Jerez. Il duo American Racing Team non rimane fermo: ecco presentate le nuove livree delle KALEX di Ramírez e Beaubier, ora c’è da preparare al meglio un nuovo campionato.

