MotoE: la stagione 2021 inizia a Jerez, il programma dei primi test

Scatta ufficialmente il 2021 per i piloti MotoE, a Jerez i primi tre giorni di test ufficiali. Gli orari dei turni previsti, prima uscita per i 9 rookie.

I piloti del Motomondiale si stanno impegnando al massimo sui circuiti iberici, in attesa dei primi test ufficiali. C’è una categoria che inizia prima di tutte: la MotoE infatti dà il via alla stagione 2021 domani a Jerez. Dal 2 al 4 marzo, con tre turni al giorno, i ragazzi della classe elettrica metteranno a referto le prime prove ufficiali di quello che sarà il terzo anno della categoria. Inizia qui la difesa del titolo di Jordi Torres, ma sarà la prima presa di contatto con la Energica Ego Corsa per i tanti esordienti.

Mezza griglia di partenza infatti è composta da debuttanti. Per i nostri colori abbiamo Andrea Mantovani (Gresini Racing) e Kevin Zannoni (LCR E-Team), a cui aggiungere il compagno di box di quest’ultimo, Miquel Pons. Ma saranno all’esordio anche il colombiano Yonny Hernandez (Octo Pramac MotoE), il portoghese Andre Pires (Esponsorama), il francese Corentin Perolari (Tech3). Il giapponese Hikari Okubo (Avant Ajo), il giovanissimo spagnolo Fermín Aldeguer (Openbank Aspar Team) e l’ultimo annunciato, Jasper Iwema (Pons Racing).

Metà griglia quindi con volti nuovi, l’altra metà invece composta da conferme. Su tutti il già citato campione in carica Jordi Torres, ma non manca certo anche il campione 2019 Matteo Ferrari. Ritroviamo anche Alessandro Zaccone, stavolta passato al team Pramac, assente invece Mattia Casadei, KO per infortunio. Pronti ad entrare in azione anche Dominique Aegerter, Eric Granado, Lukas Tulovic… Da domani si comincia a fare sul serio, in preparazione al 2021.

La programmazione

Martedì 2 marzo

Primo turno 10:00 – 10:30

Secondo turno 13:00 – 13:30

Terzo turno 16:00 – 16:30

Mercoledì 3 marzo

Primo turno 10:00 – 10:30

Secondo turno 13:00 – 13:30

Terzo turno 16:00 – 16:30

Giovedì 4 marzo

Primo turno 10:00 – 10:30

Secondo turno 13:00 – 13:30

Terzo turno 16:00 – 16:30

Entry list completa

Pons Racing: Jordi Torres-Jasper Iwema

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Andrea Mantovani

WithU Motorsport: Eric Granado

Tech3 Racing: Lukas Tulovic-Corentin Perolari

Intact GP: Dominique Aegerter

LCR E-Team: Kevin Zannoni–Miquel Pons

Esponsorama Racing: Xavi Cardelús-André Pires

Ajo MotoE: Hikari Okubo

Octo Pramac: Alessandro Zaccone-Yonny Hernández

Aspar Team: María Herrera-Fermín Aldeguer

SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei (come detto, assente in questi test)