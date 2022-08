MotoGP a Misano: Diretta Sky e TV8, gli orari TV e streaming

Misano si prepara ad ospitare il Motomondiale. Con la speranza che la situazione migliori rispetto al Mugello… La MotoGP torna in Italia per il secondo evento nella penisola, sentita tappa di casa per tutti i ragazzi italiani, nonché per Aprilia e Ducati. Quest’ultima ha sistemato sia il team factory che Pramac per il 2023, la prima invece deve chiarire la situazione per la sua futura squadra satellite. A livello di campionato, Fabio Quartararo continua a contenere l’assalto dei rivali, in Moto2 invece brillano Ai Ogura ed Augusto Fernandez, Celestino Vietti invece deve rialzarsi dopo l’errore.

In Moto3 poi la rimonta di Dennis Foggia, in difficoltà anche nell’ultimo GP in Austria, si fa sempre più dura… Gran finale infine per la MotoE, ma l’Italia non sorride: sono rimasti solo Dominique Aegerter ed Eric Granado, chi sarà il campione 2022? Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà visibile integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Anche su TV8 sarà possibile vedere in diretta sia le qualifiche che le gare.

Misano, gli eventi con i piloti MotoGP

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Misano World Circuit, 50 anni e non sentirli

GP Misano, gli orari Sky Sport

Venerdì 2 settembre

8:25-8:45 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 1

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 1

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 1

12:35-12:55 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

13:15-13:55 Moto3 Prove libere 2

14:10-14:55 MotoGP Prove libere 2

15:10-15:50 Moto2 Prove libere 2

16:50-17:20 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 3settembre

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 4 settembre

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 3 settembre

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 4 settembre

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

Foto: motogp.com