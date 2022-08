Moto3: Dennis Foggia febbricitante ha perso l’occasione più ghiotta

Con Garcia e Guevara sottotono nel GP d’Austria, per Dennis Foggia era un’altra grande occasione per recuperare ancora sul duo al comando in classifica iridata. La realtà invece è stata ben diversa, vista la gara incolore disputata dall’italiano di punta della Moto3. Dopo il trionfo a Silverstone, ‘The Rocket’ non è riuscito a graffiare, come dimostra il mesto 12° posto. Il divario rispetto ai due spagnoli aumenta, la rimonta si fa sempre più difficile. Soprattutto perché dall’approdo in Europa sono mancati la grinta e la costanza dei primissimi GP. Dal Portogallo ha conquistato solo una vittoria ed un altro podio…

Altri punti persi

Ma cos’è successo a Dennis Foggia in Austria? Che cambiamento da un Gran Premio all’altro… Ma ci sono più motivi, come ha spiegato Miodrag Kotur. “Al mattino non si è sentito molto bene, aveva un po’ di febbre” ha raccontato il boss Leopard a motogp.com a gara conclusa. “Questo forse non l’ha aiutato a portarsi davanti ed a lottare con gli altri. Ma non abbiamo perso troppi punti: speriamo a Misano vada meglio, per provare a riavvicinarci a Garcia e Guevara nella lotta per il titolo.” Foggia rimane terzo in classifica generale, ma si è allontanato ancora: ora è a -49 dal leader Moto3, a -44 dal #28 di casa Aspar. Non esattamente ciò che ci si aspettava.

“Ho provato, ma…”

E pensare che appunto non è stato un GP così favorevole per i due ragazzi spagnoli. Chi pensava ad un guizzo vincente dopo il doppio zero a Silverstone è rimasto piuttosto deluso: Sergio Garcia ha chiuso 5°, Izan Guevara 7°, perdendo due punti rispetto al collega. Dennis Foggia poteva approfittarne, invece si è rivelato un GP piuttosto complesso. “Ho provato a lottare ma non sono riuscito a prendere le scie né a superare… Non abbiamo potuto fare più della dodicesima posizione” è stato il commento del pilota romano. Matematicamente non è un divario impossibile da recuperare, ma ora mancano solo 7 GP. Soprattutto, servirebbe quel ‘qualcosa in più’ che non s’è più visto dopo la tappa ad Austin.

Foto: Leopard Racing