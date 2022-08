Misano, verso il GP di San Marino: dove incontrare i piloti?

l piloti di MotoGP incontrano gli appassionati. Dopo due anni di pandemia, tornano a pieno regime gli eventi collaterali al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Ci saranno mostre, spettacoli, talk show, presentazioni ed eventi a Misano e praticamente in tutta la Romagna. Intanto i fans club dei piloti stanno preparando le coreografie: tra i più attivi i supporters di Pecco Bagnaia “Nuvola Rossa” e quelli di Enea Bastianini che con le loro bandiere fuxia.

Dove si possono incontrare i piloti? Quali sono gli eventi collaterali al Gran Premio di San Marino più interessanti?

Partita di calcio

Mercoledì 31 agosto, alle 18.30, i piloti del motomondiale scenderanno in campo per una partita di calcio al Centro Sportivo di Montecchio, nei pressi del Centro Storico di San Marino. L’ingresso è gratuito e tutti potranno vederli da vicino. E’ certamente un’occasione ghiotta per selfie ed autografi.

Mostre e seminari

Il motociclismo è anche storia e cultura. Ricco il programma di eventi a partire dalla mostra ‘Le radici della Riders’ Land’ a Rimini dal 27 agosto, accompagnata dall’anteprima del documentario ‘Minimoto Revolution’ al Cinema Fulgor il 31 agosto.

Il primo a settembre all’Autodromo di Misano ci sarà un workshop sulla comunicazione dei piloti a cui seguirà la presentazione del nuovo corso biennale ITS post diploma “Sport & Electric Motorcycle” per preparare meccanici da inserire nei team motociclistici.

Ci sarà poi la presentazione dell’opera ’50 anni di corse. 1972-2022’ e uno speciale annullo filatelico.

Gli appuntamenti all’Arena 58 di Misano con Dedikato

Venerdì 2 settembre e sabato 3, ci saranno tanti spettacoli nel centro di Misano con il “Circus Trial Tour – Freestyler Crew”, uno show di salti ed evoluzioni acrobatiche in moto. Torna poi il Motocross acrobatico con i migliori riders italiani ed europei e tanti stuntman e ci saranno gli spettacoli di drifting.

Chi spera di incontrare i campioni di oggi e domani non può mancare al talk show di venerdì sera “Burdel da Corsa – con Piloti e Pilotini”, a cura di Boris Casadio.

Sabato nel tardo pomeriggio oltre agli spettacoli di drifting, cross e freestyle, ci sarà una parata di moto storiche sul lungomare di Misano. Seguirà un concerto ed uno spettacolo pirotecnico a mezzanotte.

Nuova stazione di ricarica per auto e moto elettriche all’autodromo di Misano.

Sabato 3 settembre alla MWC Square sarà inaugurata una nuova stazione di ricarica, accessibile tutto l’anno ed individuabile sui principali eMSP. Sarà composta da 3 colonnine per un totale di 6 punti di ricarica. La colonnina DC è dotata di 2 connettori CCS2, mentre le colonnine AC sono dotate di 2 connettori di tipo 2.