MotoGP : verso Misano. Prevendita ok, ora si entra nel clou

Ciao Dovi! Dopo la festa per l’addio alla MotoGP di Valentino Rossi fatta nel 2021, il Misano World Circuit sta organizzando un adeguato saluto anche per Andrea Dovizioso. La settimana prossima se ne saprà di più e verrà ufficializzato il ricco programma di eventi collaterali al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Intanto procede a pieno ritmo la vendita dei biglietti. Ora si entra nella fase decisiva. La prevendita è andata bene ma i numeri importanti si fanno da oggi in poi. Nel finale entrano in gioco tanto fattori, tra i quali i risultati di questo week-end. Incideranno poi le previsioni meteo e forse anche le offerte last minute dei vari hotel. Gli alberghi vicini al circuito praticamente non hanno più camere disponibili ma se ci si sposta su Rimini è ancora possibile prenotare una stanza per 2 persone a 50 o 60 euro a notte.

Quasi tutti i piloti, italiani e non, stanno invitando i loro tifosi in autodromo a Misano, dopo l’emorragia di spettatori registrata nelle gare svolte fino ad oggi (leggi qui).

Misano potrebbe essere dunque in controtendenza. Gli organizzatori sono fiduciosi e le premesse sono buone. Tutti gli eventi che si sono svolti quest’anno al MWC hanno riscosso successo. Ciò premia l’ottimo lavoro svolto dal gruppo capitanato dal manager del circuito Andrea Albani e conferma l’appeal della Romagna per gli eventi motoristici.

L’hashtag coniato per la promozione del Gran Premio di San Marino e della Rimini 2022 è #racevolution, a testimonianza dell’inizio di una nuova era, di una evoluzione. La MotoGP è orfana di Valentino Rossi ma ha tanti altri super eroi. Nei poster i campioni del motomondiale assumono proprio le sembianze di personaggi dei cartoon per una MotoGP che regala adrenalina, emozioni e sogni.