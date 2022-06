La Romagna si conferma l’isola felice del motociclismo. Ultimamente molti autodromi lamentano una notevole carenza di pubblico, gli hotel vicini ai circuiti hanno prezzi esorbitanti durante le gare, non c’è la possibilità di incontrare i piloti, non ci sono attrazioni e gli eventi non hanno appeal. A Misano invece no, anzi, l’esatto contrario.

La prevendita dei biglietti per il round del Mondiale Superbike e per il combo Superbike più MotoGP sta andando bene, i prezzi dei biglietti sono alla portata di tutti e gli hotel vicino al circuito sono economici. In pratica con 300 euro una famiglia con due bambini può trascorrere l’intero week-end a Misano, hotel compreso. All’interno dell’autodromo, tra l’altro, ci sono ristoranti, negozi e c’è anche un’area giochi gratuita per i più piccoli.

A pochi giorni dal round del Mondiale Superbike, abbiamo parlato con il Managing Director del Misano World Circuit Andrea Albani.

Come sta andando la prevendita per il round del Mondiale Superbike?

“Abbiamo deciso di andare avanti con la promozione combo cioè Superbike più MotoGP a 95 euro fino a questo sabato. I dati precisi ancora non li abbiamo però sta andando bene, le sensazioni sono positive, siamo contenti. Con la Superbike confidiamo di raggiungere i numeri pre-pandemia e quindi di avere già una buona affluenza di pubblico.

Le gare di Superbike sono molto belle, c’è la Ducati che vince, ci sono tanti piloti romagnoli in pista: ci sono tutti gli ingredienti per vivere un bel week-end di gare. Noi poi siamo sempre stati molto attenti al contenimento dei costi. La Superbike, in particolare, è veramente alla portata di tutti e può essere anche l’occasione per trascorrere qualche giorno in Riviera, andare anche al mare o sorseggiare un aperitivo al tramonto”.

I prezzi dei biglietti, indicativamente, partono da 18 euro il venerdì, da 35 euro il sabato e 40 euro la domenica. I bambini sotto i 12 anni hanno il biglietto giornaliero di un euro ed in più ci sono una serie di abbonamenti, promozioni e pacchetti famiglia.

Il segreto del MWC e proprio l’attenzione rivolta alle famiglie, ai bambini, al territorio ed ai disabili.

Quali iniziative avete previsto?

“Abbiamo in programma una serie di eventi. Uno giovedì in Viale Ceccarini per consentire agli appassionati di incontrare i piloti. In più, sempre giovedì, ci sarà una pit-walk solidale insieme alle associazioni del territorio per consentire ai ragazzi disabili di vedere da vicino le moto ed andare perfino in griglia di partenza. Tra l’altro chi ha una disabilità pari al 74% o superiore può accedere gratuitamente ed sono previste apposite aree e piattaforme per i disabili. Per quanto riguarda le iniziative, sono tante: dalla mostra per i 50 anni dell’ Autodromo all’inaugurazione del centro di simulatori Res-Tech”.

