Misano World Circuit, sarà un’estate di grandi eventi

Il Mondiale Superbike, la MotoGP ma anche il GT WCE con Valentino Rossi, la Porsche Carrera Cup Italia con Jorge Lorenzo ed CIV in notturna a fine figlio. Il Misano World Circuit si prepara ad ospitare una serie di grandi eventi che calamiteranno l’attenzione di tutti gli appassionati. Si parte il 4 e 5 giugno con Jorge al volante della Porsche Q8 Hi Perform.

“Il Mondiale Superbike arriva il 10-12 giugno – ricorda Andrea Albani, Managing Director del MWC – quest’anno avrà una titolazione importante: quella della Regione Emilia Romagna e sarà un grande evento. Siamo partiti con le prevendite e in questi giorni usciamo con una promozione importante sul biglietto prato per la MotoGP e la Superbike. Sarà possibile acquistare un biglietto unico a 95 euro e gli appassionati potranno quindi sfruttare questa promozione per godersi due grandi week-end di moto”.

Come sta andando la prevendita per la Superbike?

“E’ partita bene, siamo fiduciosi, il campionato è molto bello, competitivo, ovviamente le Ducati lì davanti fanno tanto bene. Ci auspichiamo di tornare a numeri interessanti e consoni a quello che è un grande evento come il Mondiale Superbike”.

C’è grande attesa anche per la gara di Valentino Rossi.

“Per la prima volta Valentino Rossi correrà a Misano non con le moto ma in auto. ll GT World Challenge Europe per noi è un appuntamento imperdibile. La prevendita sta andando bene ed essendo il suo GP di casa ci auspichiamo un’ottima affluenza”.

L’evento clou è comunque il Gran Premio di MotoGP.

“Il campionato è molto bello con l’Aprilia lì davanti, una grande eccellenza del Made in Italy. La casa di Noale così competitiva fa tanto bene alla MotoGP. A questo aggiungiamo altri ingredienti importanti quali una Ducati vincente con uno splendido Bagnaia in grande spolvero ed un Bastianini che può dire la sua. Speriamo che a Misano si possano giocare il Mondiale”.

Foto Marzio Bondi