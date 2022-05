MotoGP, Pol Espargarò al tramonto con Honda: “C’è un certo nervosismo”

Non è una bella situazione per Pol Espargarò alla vigilia del GP di Le Mans: Repsol Honda ha deciso di chiudere la collaborazione con il pilota di Granollers alla fine di questa stagione MotoGP, probabile ‘arrivo di Jaon Mir. Due soli podi conquistati dall’esordio con la RCV, risultati ben lontani dalle aspettative. Il marchio giapponese vuole dare una svolta alla sua storia dopo un biennio a dir poco complicato, né vuole rischiare di essere Marc Marquez dipendente. Il tanto atteso “dream team” agognato da Alberto Puig starebbe per prendere forma, ma non trova il nome di Pol nei piani futuri.

Futuro in MotoGP incerto per Pol

Non c’è nessuna conferma o smentita ufficiali da parte dei dirigenti HRC, ma sicuramente il minore dei fratelli Espargarò si sta già muovendo sul mercato piloti per valutare soluzioni alternative. Inutile pensare di poter migliorare il feeling con la RC213V da un giorno all’altro, il suo stile di guida non calza a pennello per questa moto difficile anche per lo stesso Marc Marquez. In un’intervista a ‘El Espanol’ non nega di provare un certo grado di “nervosismo” quando si parla di contratti. “Tutti i piloti vogliono rinnovare e continuare in MotoGP perché è il nostro lavoro e sostentamento, proprio come chiunque altro”, ha affermato Pol Espargarò. “Quando arriva il momento dei contratti, c’è un certo nervosismo e si commettono errori per ansia“.

Le Mans sarà un week-end fondamentale per decidere il suo futuro in MotoGP. in Honda o fuori. Più che un buon risultato “serve continuità”, ma la notizia dell’uscita della Suzuki dal Mondiale complica ulteriormente la sua situazione. HRC può mettere le mani su un campione del mondo come Joan Mir e con un ingaggio vantaggioso. Una chance troppo appetibile da non lasciarsi sfuggire, anche se Marc Marquez e il maiorchino potrebbero creare qualche scintilla nello stesso box… Intanto Pol Espargarò proverà a giocarsi le ultime carte, anche se consapevole che ormai il destino è segnato. “Se c’è una cosa che ho imparato con l’esperienza, è sapere come affrontare questi momenti: non avere fretta e non preoccuparsi del prolungamento del contratto in arrivo. Serve molto di più che ottenere un buon risultato in una gara. Non dipenderà solo da quello“.