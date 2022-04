Dal giallo al fucsia. Quest’anno al Gran Premio di San Marino le tribune storicamente dedicate ai tifosi di Valentino Rossi, ospiteranno i fans di Enea Bastianini che sui riuniranno alla Brutapela. I biglietti per il weekend di Misano sono in vendita da oggi su TicketOne dove è possibile selezionare i posti di colore rosa-fucsia con il logo del fan club.

L’Enea Bastianini Fan Club è nato nel 2016 ed ha sempre organizzato feste, eventi, interessanti iniziative per i tesserati. Inizialmente il colore di riferimento era il verde. Quest’anno Enea ha scelto personalmente il fucsia, un colore che ama e che lo caratterizza in modo inequivocabile da tutti gli altri piloti. Il fucsia lo accompagnerà anche in futuro, per tutta la sua carriera.

Al momento i tesserati ufficiali sono poche centinaia. Ognuno ha ricevuto i vari gadget rigorosamente fuxia. Il numero dei fans potrebbe cambiare repentinamente, nel giro di poche settimane, e crescere a livelli esponenziali. Enea, per tutti gli amici Bestia, è in testa al Mondiale MotoGP e se continuasse su questo trend la vecchia onda gialla dei tifosi di Valentino Rossi, potrebbe diventare veramente una piccola onda fucsia.

Per il Gran Premio d’Italia l’Enea Bastinini Fans Club sarà presente ma non ha organizzato iniziative particolari, più che altro per questioni di natura logistica dato che la zona prato è più di dispersiva rispetto ad una tribuna.

Attualmente il club, diretto da Roberto Santini, è ancora molto piccolo, composto essenzialmente da amici e semplici appassionati. Ha una sua pagina web all’interno del sito di Enea, una pagina Facebook ed un account Instagram. Il Bestia caratterialmente è molto diverso da Valentino Rossi ma è sulla strada giusta per conquistare migliaia di fans di tutto il mondo.