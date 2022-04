MotoGP, Enea Bastianini: Ducati ha un problema da risolvere

Dopo la seconda vittoria stagionale nel campionato MotoGP 2022 Enea Bastianini approda a Portimao da leader di classifica. Dopo i primi quattro round extra-europei sbarca in Portogallo con un bottino di 61 punti e fortemente intenzionato a difendere il primato in classifica. Da un lato ha il sapore di un traguardo già storico per la squadra satellite Gresini Racing, dall’altro l’appetito vien mangiando e c’è desiderio di cavalcare l’onda del successo. Ma in casa Ducati ci sarà anche da confermare o smentire una notizia trapelata negli ultimi giorni.

Voci di mercato MotoGP…

Voci del paddock, Jorge Lorenzo incluso, sono pronti a scommettere che Jorge Martin abbia già firmato per il team Ducati factory per la prossima stagione MotoGP. Notizia smentita da Carlo Pernat, manager di Enea Bastianini, ma su cui dovranno presto intervenire i vertici di Borgo Panigale. Le prossime saranno settimane decisive per i giochi di mercato e la sella di Jack Miller è al ballottaggio tra Jorge ed Enea. In base ai risultati del 2022 il romagnolo meriterebbe in pieno quel posto, qualora venisse confermata la promozione “automatica” di Jorge Martin potrebbe crearsi qualche malumore nell’ambiente Ducati.

In occasione del week-end di Austin Bastianini non ha chiuso le porte ad un’eventuale offerta da parte della Honda. Una dichiarazione che lascia intendere come l’aria sia piuttosto tesa. Le trattative si giocano sul filo del raosio e ci sono in ballo anche sponsor e “politica”. Dietro le quinte ci sarà ampio spazio per i dialoghi tra manager e team, il ‘Bestia’ farà valere la sua voce in pista. Sul tracciato di Portimao si è confermato campione Moto2 nella stagione 2020, l’anno scorso ha centrato la top-10. Una pista tecnica e piuttosto ostica per Enea che però arriva con una Desmosedici GP21 in stato di grazia. “Non abbiamo altro da fare che rimanere concentrati, lavorare in sintonia come è stato fino adesso e divertirci che poi è la cosa principale“.

La prossima settimana il Mondiale MotoGP approderà subito a Jerez de la Frontera, al week-end seguirà una giornata di test ufficiali dove potrebbe arrivare qualche aggiornamento per la GP21 di Enea Bastianini. Già dopo i test si attendeva l’ultima carena aerodinamica che poi non è arrivata, sarebbe un buon modo per tenere tranquillo il suo talentuoso pilota… In attesa di conoscere i risvolti futuri.