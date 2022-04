Moto3: Aspar Team a tre punte, ecco David Alonso a Portimao

Griglia Moto3 con un pilota in più in occasione dell’appuntamento a Portimao. Aspar Team infatti schiera un altro suo pilota: si tratta di David Alonso, alla sua seconda opportunità mondiale dopo il debutto da sostituto l’anno scorso a Misano-2. Compirà 16 anni solo il prossimo 25 aprile, ovvero lunedì prossimo, ma il fatto di aver vinto la Red Bull Rookies Cup 2021 gli permette di scavalcare questa regola. Come accaduto l’anno scorso, quando il giovane colombiano ha esordito come sostituto di Sergio García, fermato da problemi fisici.

Si tratta anche della sua prima gara dell’anno, visto che il JuniorGP inizierà nel weekend del prossimo 8 maggio. Portimao poi lo conosce bene proprio per l’esperienza in questo campionato, sarà un tracciato che poi dovrà affrontare nuovamente a fine luglio. Una bella occasione anche per sfidare nuovamente i piloti del Motomondiale. “Non è la prima gara, quindi so già come funziona“ ha sottolineato Alonso. “È la prima gara dell’anno, mi servirà per allenarmi per il JuniorGP. Voglio solo godermi questa opportunità ed imparare il più possibile per poi sfruttarla nel mio campionato.”

Foto: motogp.com