Esordio mondiale per David Alonso a Misano. Il giovanissimo talento colombiano, fresco campione Red Bull Rookies Cup, sostituirà García nel Aspar Team.

Ci apprestiamo a conoscere un altro volto nuovo nel secondo evento a Misano. Si tratta di David Alonso, giovanissimo ed interessante talento colombiano chiamato a disputare il suo primo GP mondiale al posto di Sergio García. Un diritto concessogli per essersi assicurato il titolo Red Bull Rookies Cup 2021, nonostante i suoi 15 anni, 5 mesi e 26 giorni (quindi ben al di sotto dell’età minima). Una bella occasione mondiale quindi e su una pista sulla quale ha corso da poco, visto che Alonso è attivo anche nel CEV Moto3 con il Junior Aspar Team. Ricordiamo infatti che il Mondialino ha fatto tappa a Misano in concomitanza col GP mondiale di circa un mese fa.

Classe 2006, nato a Santa Elena (vicino a Madrid), David Alonso è figlio di dentisti, ma si appassiona fin da piccolissimo alle due ruote, guardandole per TV assieme ai parenti. Arrivano le prime prove su pista, dando così il via al percorso per diventare pilota, sempre supportato dalla famiglia. Il suo palmares è ricco di titoli conquistati nei campionati locali, crescendo poi sempre di più nei campionati nazionali ed approdando poi nel CEV. Ricordiamo solo le vittorie più recenti: nel 2018 si impone in RMU 85GP, nel 2020 è campione European Talent Cup, mentre quest’anno conquista la Red Bull Rookies Cup. Il suo riferimento nel Motomondiale? Marc Márquez.

“Spero che Sergio recuperi presto” ha sottolineato come prima cosa Alonso in vista della tappa a Misano. Per poi commentare questa prima volta sul palcoscenico mondiale. “Sono felice di avere questa occasione di debuttare nel Campionato del Mondo. È un sogno che si realizza e sicuramente sarà un’esperienza indimenticabile.” Sottolineando anche che “L’unico obiettivo sarà imparare e godermi questa esperienza.” Una sorta di ‘premio’ per una stagione che l’ha visto grande protagonista in Rookies Cup, a cui aggiungere il primo podio nell’anno d’esordio nel CEV Moto3. Oltre ad altri piazzamenti che gli valgono l’ottava piazza in classifica generale.