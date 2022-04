MotoGP, i precedenti a Portimao: tre GP, tre vincitori diversi

Il Gran Premio del Portogallo è stato un evento storico per il Motomondiale. Ma solo di recente è tornato in calendario e su tutt’altra pista: non più Estoril, ma Portimao per una tappa MotoGP. Un GP reinserito nel 2020, primo anno mondiale segnato dalla pandemia, ma da allora è rimasto. Il tracciato piace ed anzi, l’anno scorso è stato svolto addirittura un doppio round in sostituzione ad un’altra tappa cancellata in corsa. Con l’introduzione di una seconda denominazione, ovvero Gran Premio di Algarve. Quel che è certo è che può succedere di tutto… I precedenti.

Il GP di Portogallo 2020

È il weekend del 22 novembre, ultimo appuntamento di una stagione complicata a causa della diffusione del Covid. Portimao chiude il campionato, con il titolo MotoGP già assegnato a Joan Mir. Sarà una tappa da dimenticare per lui, storia molto diversa invece per il beniamino di casa. Miguel Oliveira infatti realizza il Gran Premio perfetto: costantemente nelle zone alte, si prende la pole position sabato, per poi completare il lavoro domenica. Una solidissima vittoria con annesso giro veloce, una tripletta che lo rende un vero eroe nazionale in occasione di questo ritorno del Motomondiale in Portogallo. Podio completato dalla rossa di Jack Miller e dal vice-campione Franco Morbidelli, autori di una lotta al cardiopalma vinta dall’australiano solo alla bandiera a scacchi e per appena un decimo.

Il GP di Portogallo 2021

Stavolta ci spostiamo ad inizio anno, ovvero al weekend del 18 aprile, per quello che diventa il terzo evento della stagione 2021. Un round inserito solo a gennaio in seguito alla cancellazione dei GP in Argentina e nelle Americhe a causa della pandemia. È il Gran Premio che segna il ritorno di Marc Márquez per la prima volta dall’infortunio a Jerez l’anno prima, Jorge Martín invece finisce il suo Gran Premio nel corso delle libere per un pauroso incidente che gli procura varie lesioni. Per Fabio Quartararo invece va tutto liscio: prima la pole position sabato, poi il solido trionfo domenica (con festeggiamento modello Cristiano Ronaldo), un successo che vale anche la leadership iridata. ‘Ereditandola’ dal connazionale Johann Zarco, sceso invece di qualche posizione in classifica piloti dopo questo round. Sul podio ci sono Pecco Bagnaia ed il campione in carica Joan Mir, divisi da un solo decimo.

Il GP di Algarve 2021

Secondo evento a Portimao inserito in corsa al posto del GP in Australia. Torniamo a fine stagione, nel weekend del 7 novembre, 17° appuntamento del campionato. Il titolo è già deciso, con la vittoria dell’iride per Fabio Quartararo. Neo campione che però si ritira anzitempo, mentre invece è il GP perfetto per Pecco Bagnaia, che si prende pole position, trionfo e giro veloce in gara. Un risultato che vale il secondo successo consecutivo per Ducati in classifica costruttori, in una gara però interrotta anzitempo. Miguel Oliveira e Iker Lecuona sono protagonisti di un brutto incidente che vale la bandiera rossa e la fine della corsa al 23° dei 25 giri previsti. I due piloti, dopo i brividi iniziali, se la sono cavata senza conseguenze. Secondo gradino del podio per Joan Mir, terzo è Jack Miller, protagonista di un’intensa battaglia con Alex Márquez fino all’interruzione.

Foto: motogp.com