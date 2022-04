Enea Bastianini, ultimatum a Ducati: “Honda? Non è da escludere”

La vittoria di Enea Bastianini nel week-end di MotoGP in Texas è sicuramente una bella soddisfazione per il team Ducati. Il romagnolo del team Gresini Racing imprime una bella botta morale sui diretti contendenti Jorge Martin e Jack Miller per la sella factory nel 2023. Una posizione scomoda e “politica” che da qui alle prossime settimane susciterà non poche tensioni all’interno del paddock. Perché dopo la seconda vittoria in quattro gare il ‘Bestia’ diventa un talento molto ambito, soprattutto per la Honda, che va alla ricerca di un sostituto di Pol Espargarò.

Enea Bastianini e l’opzione Repsol Honda

Il minore dei fratelli di Granollers sembra avere il destino segnato, il 13° posto nel GP di Austin compromette il rinnovo di contratto e Portimao sarà probabilmente l’ultima spiaggia per le speranze di restare. Enea Bastianini non ha mai nascosto l’ambizione di entrare nel team Ducati factory, viceversa potrebbe lasciare il marchio emiliano e guardare altrove. Il suo manager Carlo Pernat preferirebbe una squadra italiana (Aprilia?) ed escluderebbe a priori un passaggio alla corte di Alberto Puig: “Non andrà nella Honda perché ha avuto una esperienza negativa in Moto3. Gli spagnoli non possono gestire gli italiani, Enea deve stare in un team italiano, gestito da italiani“.

Il leader della classifica MotoGP però non vuole precludersi questa opzione, l’obiettivo è vincere il Mondiale e per farlo occorre una squadra ufficiale. Nelle settimane precedenti non ha celato qualche malumore sul mancato arrivo di alcuni aggiornamenti per la sua Desmosedici GP21, né ha mai digerito il fatto di non avere a disposizione una GP22 per questa stagione, nonostante i due podi collezionati nel suo anno da rookie. “Non so se Honda mi ha messo gli occhi addosso, dire di no su due piedi non lo farei, non escluderei nulla al momento. La squadra ufficiale non è al momento una cosa che mi preme, adesso voglio continuare a fare belle gare – sottolinea Enea Bastianini -. Prima o poi dovrò prendere una decisione, le offerte ci sono, ma non voglio prendere scelte affrettate. Al momento mi piace stare qua, del futuro parlerò più avanti“.

‘Bestia’ leader della MotoGP

Dopo la strepitosa vittoria texana ritorna in Italia con 61 punti e un primato in classifica che fa sicuramente sognare. “Questo secondo successo è più bello del primo, perché ora sappiamo di essere coerenti e di poter essere in testa in ogni gara“. La sua specialità sta nel sapere gestire la gomma e questo ha sicuramente fatto la differenza ad Austin nelle fasi finali. Quando sembrava destinato al terzo posto ha iniziato ad osare, superato Jorge Martin e Jack Miller, scavando un gap che gli ha permesso di involarsi verso la bandiera a scacchi. “Sono riuscito a superare sia Martin che Miller, ho fatto un piccolo gap che mi ha permesso di imporre il mio ritmo e vincere la gara… Il nostro obiettivo resta la top 5, ma se arriva qualcosa di più come oggi non è male“.