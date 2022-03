A Misano scatta la prevendita per il GP di San Marino e la Superbike

Scatta il Mondiale MotoGP ed inizia anche la prevendita dei biglietti per il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, in programma il 4 settembre al Misano World Circuit. Da domani, fino al 10 maggio, tutti potranno acquistare i biglietti con sconti particolari sul circuito TicketOne. Interessante la “Promo Friend” con cui si può acquistare il biglietto per il sabato con un sovrapprezzo di 20 euro.

La promozione “Family Tribuna” consentirà, invece, l’ingresso a 5 euro agli under 12. Sono previste delle riduzioni anche per gli under 16.

Inizia la prevendita dei biglietti anche per l’Emilia-Romagna Round del Mondiale Superbike, in calendario il 10-12 giugno, con uno sconto del 25% fino al 10 maggio.

Con la promozione “Family Tribuna”, biglietti ad 1 euro per gli under 12 che andranno alla gara con un genitore. I biglietti per la tribuna Centrale e la tribuna B consentiranno l’accesso al paddock. La promozione “Friend” consente di aggiungere il sabato alla domenica con l’aggiunta di 15 euro, mentre sono previsti sconti ulteriori per le donne e gli under 16.

Grandi promozioni anche per i tifosi di Valentino Rossi che il nel weekend dell’1- 3 luglio sarà impegnato nel GT World Challenge Europe. L’ appuntamento è uno dei più prestigiosi eventi automobilistici del panorama internazionale con grandi case quali Audi, Ferrari, Lamborghini, Mc Laren, Mercedes e Porsche.

Con la formula “Family Tribuna”, gli under 12 potranno entrare al prezzo di un euro con il biglietto associato a quello del genitore. Il biglietto di Tribuna Centrale avrà un maxischermo dedicato e l’accesso al paddock in omaggio.

Tutti gli eventi prevedono l’ingresso gratuito per i disabili, come da regolamento presente sul sito del Misano World Circuit.

