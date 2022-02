Valentino Rossi, test privato con l’Audi R8 a Misano: le prime immagini

Valentino Rossi in pista a Misano per un test privato con l'Audi del team belga Wrt. Il campione si prepara per il debutto nel Fanatec GT WCE.

Valentino Rossi è ritornato in pista a Misano con la sua nuova Audi GT3 dopo i precedenti test a Valencia, nel dicembre 2021, e a Magny-Cours, il 14 febbraio. Il campione di Tavullia ha chiare intenzioni di ben figurare nella sua prima esperienza al Fanatec GT World Challenge Europe. Il 7-8 marzo ritornerà al volante della Audi R8 LMS del team WRT, per il primo test ufficiale al Paul Ricard. La prima gara è in programma dall’1 al 3 aprile a Imola.

Valentino Rossi obiettivo podio nel GT WCE

Sono giorni di grandi preparativi per Valentino Rossi che la scorsa settimana è salito sul palco del teatro Rossini per la presentazione del team Mooney VR46. Inizia anche il conto alla rovescia per la nascita della sua primogenita, la sua venuta alla luce è ormai agli sgoccioli. Nessun rimando per gli impegni in pista: sul suo amato circuito di Misano Adriatico sta provando il suo nuovo bolide in livrea total black, dove campeggiano solo il numero #46, il marchio Audi e la scritta Fanatec sul parabrezza.

Vincent Vosse, team principal della WRT Audi, si è detto sorpreso dalle capacità del Dottore al volante, anche in condizioni di bagnato. Al fianco di Valentino Rossi ci saranno due piloti del team ufficiale Audi. I nomi verranno annunciati in occasione del primo test al Paul Ricard. Un pilota guiderà tutte e dieci le gare con Valentino, l’altro si unirà ai cinque eventi endurance. Nella più recente uscita a Magny-Cours il 43enne di Tavullia ha tenuto un solo giorno di prove a bordo della R8. Per la prima volta ha guidato con le specifiche 2022.

Foto di Marzio Bondi