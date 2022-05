Jorge Lorenzo pilota auto furioso: “Quel ragazzino va punito!”

Jorge Lorenzo è un gentleman driver o è un pilota professionista anche in auto? Nella sua prima apparizione sulle Porsche sembrava un semplice amatore. Ora, invece, ci tiene molto ad ottenere dei risultati importanti con l’auto del Q8 Hi Perform. Nel primo round della Porsche Carrera Cup Italia, ad Imola, si è classificato 17esimo in gara-1 ed è stato messo fuori gioco da un giovane avversario in gara-2, mentre era in zona punti. Jorge ha reagito piuttosto male.

“Ho fatto una bella partenza – racconta Jorge Lorenzo – Dopo la gara di sabato sono riuscito a scattare meglio e conquistare una posizione. Alla Piratella ho sorpassato un altro pilota. Al termine del primo giro ho frenato tardi poi, non ho capito bene come, ma sono stato colpito Kajus Siksnelis, un giovane senza esperienza, che mi ha colpito dietro e mi ha rovinato il week-end. E’ stata una manovra sbagliatissima di un ragazzo giovanissimo. Deve essere punito, in modo che possa imparare, essere cosciente dei rischi e capire che non si possono compromettere in questo modo le gare degli altri”. Kajus Siksnelis ha 18 anni ed è sotto investigazione da parte della direzione gara.

A parte l’episodio in gara-2, sei soddisfatto del tuo primo appuntamento nella Porsche Carrera Cup Italia?

“In questo week-end era molto caldo. Dovevo fare esperienza ed imparare ad usare la macchina al meglio. Peccato che l’errore di un ragazzino mi abbia rovinato questa gara così importante in cui avrei potuto conquistare i primi punti della mia carriera”.

La gara del sabato però è stata positiva.

“In gara-1 è andato tutto bene. Purtroppo non ho fatto una grade partenza, ho perso qualche posizione ed ho avuto un atteggiamento un po’ conservativo. Avrei potuto osare di più ma ci tenevo a finirla in modo da preparare al meglio quella di domenica, rovinata poi da un ragazzino”