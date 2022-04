Jorge Lorenzo ha debuttato in auto a Imola, Ecco com’è andato

Passare dalle 2 alle 4 ruote non è mai facile. Lo sa bene Valentino Rossi e ora ne è perfettamente consapevole anche Jorge Lorenzo. Il pilota maiorchino ha debuttato ufficialmente nelle competizioni automobilistiche a Imola, nelle prove libere e nelle qualifiche della Porsche Supercup, evento di contorno al Gran Premio di Formula1. Nelle libere si è classificato ultimo a quasi 4 secondi dal primo mentre in qualifica penultimo a 3 secondi dalla pole, migliorando comunque il suo tempo rispetto al mattino. “Nelle mie prime prove è stato difficile ma, giro dopo giro, ho visto che posso migliorare” è stato il suo commento.

Quanto è difficile passare da una MotoGP a un’auto da competizione?

“La moto è molto più veloce sui rettilinei e l’accelerazione è migliore, ma la macchina è molto più veloce in curva. La differenza nei tempi sul giro è piuttosto piccola ma è molto diversa la temperatura. Fa già incredibilmente caldo all’interno dell’abitacolo. Non riesco a immaginare come sarà in piena estate. Guidare una MotoGP, comunque, è molto più impegnativo”.

Perché hai deciso di gareggiare in auto?

“Terminata la mia carriera in MotoGP, tre anni fa, mi mancavano le competizioni. Ho cercato qualcosa un po’ più sicuro delle gare in moto. In auto il rischio è molto più basso ed è positivo”.

Jorge Lorenzo, quali sono ora i tuoi obbiettivi?

“Sono realistico: il mio obiettivo non è diventare campione, almeno non a breve termine. Sono stato campione del mondo in moto e le corse automobilistiche sono il mio hobby. Voglio imparare il più possibile e godermi le gare. Se sarò competitivo, tanto meglio”.

Da Porsche Supercup – PorscheNewsRoom