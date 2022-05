CIV Superbike: Ecco come stanno i piloti infortunati a Vallelunga

Day after in ospedale o dall’ortopedico per ben tre piloti del Campionato Italiano Superbike. A Vallelunga sono fatti male Alex Bernardi, Flavio Ferroni e Randy Krummenacher. Ecco quali sono le condizioni.

Flavio Ferroni è ancora in ospedale, in osservazione, dopo l’incidente di domenica con Randy Kummenacher. Il pilota del DmR Racing ha riportato un forte trauma toracico, una piccola frattura composta allo sterno dovuta probabilmente allo schiacciamento tra le barriere e la moto e un piccolo riversamento di sangue in un polmone. E’ ancora monitorato e non si conoscono i tempi di recupero.

Randy Krummenacher, invece, ha riportato la frattura scomposta del perone. Il pilota svizzero, portacolori del Keope Motor Team Yamaha, confida di rientrare già alla prossima gara, il 18 giugno al Mugello. Randy ha anche un problema ad un piede. Sono in corso degli accertamenti ma non dovrebbe essere nulla di grave.

Sabato, durante le qualifiche, era caduto Alex Bernardi riportando la fattura scomposta della clavicola. Lunedì è stato operato ed è già stato dimesso. Ora dovrà rimanere a riposo 15 giorni poi riprenderà gli allenamenti in vista del prossimo appuntamento del CIV.

A Mugello ci sarà anche Samuele Cavalieri, che si era infortunato durante un allenamento pre-campionato. Tra un paio di settimane svolgerà dei test in modo arrivare pronto alle gare.

Al terzo round stagionale del CIV Superbike ci si auspica di vedere in pista, inoltre, Lorenzo Zanetti che si era fatto male durante il primo round stagionale a Misano e si sta lentamente riprendendo.

