Grave infortunio per Samuele Cavalieri ad appena due settimane dal primo appuntamento del Campionato Italiano Superbike. Il venticinquenne emiliano stava testando sul tracciato di Cremona la Kawasaki con cui parteciperà al CIV quando è arrivato lungo in una curva ed è caduto. Ha riportato la fattura del polso sinistro e di un dito della mano destra. Molto probabilmente dovrà saltare il primo round tricolore, in programma il primo week-end di aprile sul circuito di Misano.

“La settimana prossima verrò visitato dalla dottoressa Sangiorgi –spiega Samuele Cavalieri – Io ci terrei moltissimo ad essere presente al primo round del campionato ma temo di non riuscire a recuperare in così pochi giorni. Il dolore in questo momento è più morale che fisico. Ero andato a provare la Kawasaki del Black Flag Motorsport per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del CIV. Ci tengo molto a questa stagione che affronto con una nuova squadra, come unico pilota Kawasaki di tutta la serie tricolore, con tanto entusiasmo ed ottimi progetti. Questo infortunio è una butta tegola ma non mi arrendo, guardo avanti e tornerò più forte di prima. Spero di riprendermi al più presto“.

Il Campionato Italiano Superbike quest’anno sarà particolarmente interessante, con molti piloti forti, già protagonisti anche a livello internazionale. Il favorito sarà come ogni anno Michele Pirro, ma nelle prime gare sarà presente anche Niccolò Canepa, in più ci saranno Mattia Pasini, Randy Krummenacher, Kevin Manfredi ed altri big.

