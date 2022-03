Niccolò Canepa “Pirro è un riferimento incredibile”

Niccolò Canepa è un vero stakanovista. Non corre più nel Mondiale SBK da 4 anni ma non si annoia di certo. Quest’anno parteciperà al Mondiale Endurance con Yart, al Mondiale MotoE con RNF ed a tre appuntamenti del Campionato Italiano Superbike con la Yamaha R1 del Keope Motor Team, diretto da Stefano Morri. In più lavorerà come coach dei piloti Yamaha nel WSBK. Ha provato la moto del CIV a Misano, nell’ambito di due giornate di test assieme ai piloti del Mondiale SBK.

I test sono andati molto bene per il Keope che si candida al ruolo di assoluto protagonista del CIV.

“L’anno scorso avevo partecipato ad una gara del CIV con Keope e mi ero trovato benissimo – ricorda Niccolò Canepa – C’è un’atmosfera stupenda, la moto funziona bene, bisogna fare dei lavori di sviluppo per farla crescere ma il potenziale è altissimo, come si è visto nel Mondiale SBK, quindi può andare veramente bene anche nel CIV”.

Nel CIV cercherai d’interrompere l’egemonia di Michele Pirro?

“Pirro è un riferimento incredibile. Gira da tantissimi anni ed avere la possibilità di fare delle gare contro di lui e cercare di batterlo è già un sogno. L’idea era di partecipare a tutto il CIV ma non è possibile perché ci sono delle concomitanze con altre gare”.

Qual è il tuo obbietto prioritario?

“Il più importante è riconquistare il titolo mondiale nell’endurance. Il team ha lavorato intensamente durante l’inverno. Abbiamo la moto e la squadra per vincere”.

Punti in alto anche in MotoE?

“In MotoE i test sono andati molto bene e siamo contenti. Sono arrivato tante volte vicino al podio, ora vorrei finalmente salirci e raccogliere qualche soddisfazione. Ho subito raggiunto un ottimo feeling con la squadra quindi sono fiducioso”.

