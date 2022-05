Superbike: Lorenzo Zanetti ancora convalescente “Non so quando tornerò”

Lorenzo Zanetti sperava di partecipare al secondo round del Campionato Italiano Superbike, in programma il prossimo week-end sul circuito laziale di Vallelunga. Invece dovrà rimanere a riposo. I tempi di recupero sono ancora un’incognita.

“La convalescenza è più lunga del previsto” spiega Lorenzo Zanetti. “Speravo di recuperare più velocemente. Ero abituato alle classiche fratture ossee che con un po’ di pazienza e buona volontà si sistemano in fretta e non a delle lesioni interne, molto più gravi”.

Qual è la tua situazione attuale?

“Il polmone perforato sta lentamente tornando a funzionare ma ho problemi alla milza, ad una scapola, allo sterno, ad una clavicola, 5 costole rotte e la notte non riesco a dormire dal male. Con il fatto che il polmone è in ripresa sento ancora più dolore perché gonfiandosi si muovono le costole fratturate. I medici mi hanno detto che se corressi in queste condizioni rischierei delle emorragie e quindi delle gravissime conseguenze”.

Hai un’idea sui tempi di recupero?

“Lunedì 9 maggio avrò una nuova visita di controllo e spero di di avere un’idea. Mi piacerebbe partecipare ai test dell’ Endurance a metà mese. Sarebbe bello partecipare poi alla 24 Ore di Spa anche se una gara così lunga mette a dura prova il fisico. Spero di esserci in giugno al Mugello al CIV Superbike ma ancora non so se sarà possibile. Devo aspettare il verdetto dei medici”.

Ora sei totalmente a riposo?

“Sto facendo riabilitazione in acqua e degli esercizietti ma in forma leggera”.

E’ stato l’infortunio più grave della tua carriera?

“Di infortuni ne avevo avuti diversi ma semplici cadute. E’ la prima volta che sono stato investito ed ho riportato delle lesioni interne. Ora è tutto più difficile però non mi arrendo. Gareggio per dei team meravigliosi sia nell’Endurance che nel CIV con Luca Conforti e tutti i suoi ragazzi. Non vedono l’ora di avermi tra loro e io non vedo l’ora di tornare”.

A livello mentale, sei il Lorenzo Zanetti di sempre.

“A livello emotivo non è cambiato assolutamente nulla. La voglia di andare in moto, di gareggiare, è sempre la stessa e spero di tornare in pista al più presto”.