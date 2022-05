Sono già sei le gare di MotoGp andate in scena fino a questo momento. A dominare, come sempre, c’è Fabio Quartararo in sella alla sua Yamaha. Il francese è al primo posto nella classifica piloti con 89 punti, seguito da Espargaro. I principali bookmakers con bonus benvenuto, di cui una rassegna è disponibile su Sportytrader, sono certi che i due piloti daranno spettacolo fino al termine del Mondiale, ma occhio alle sorprese.

Infatti dopo un avvio un po’ difficile, ritorna con forza Francesco Bagnaia. Campione del mondo della Moto2 nel 2018, il classe 1997 è riuscito a conquistare la prima gara della stagione, trionfando a Jerez, in Spagna. Un podio importante, che sa di rinascita, visto il brutto andamento delle prime gare, in cui è arrivato a conquistare solamente un punto nelle due corse iniziali. A seguire Bagnaia ci sono Fabio Quartararo ed Espargarò. Marc Marquez è quarto con subito dietro Miller. Bastianini, invece, riesce nella rimonta, passando dal’ undicesima all’ottava posizione, dietro a Mir e Nakagami. Non riescono a sfondare gli altri due italiani: Morbidelli ha chiuso quindicesimo, mentre due posizioni più indietro troviamo Dovizioso.

Jerez, Bagnaia torna alla vittoria

Un fine settimana incredibile per Pecco. Il pilota piemontese dopo aver conquistato la pole con un tempo record, 1:36.170, è riuscito a portare a casa la prima posizione, conquistando la prima vittoria del Mondiale 2022. Una vera e propria impresa durata dalla prima curva fino all’ultima e che sancisce il ritorno di Bagnaia. Dietro di lui c’è il leader della stagione, Fabio Quartararo, che in tutti i modi ha cercato di rimontare il rivale della Ducati, fallendo.

Insomma, Jerez si dipinge con i colori del tricolore italiano, grazie anche alla terza posizione di Aleix Espargarò, che porta sul gradino più basso del podio la scuderia Aprilia. Lo spagnolo è riuscito ad approfittare della battaglia tra Miller e Marc Marquez. Da quest’ultimo ci si aspettava di più, così come a inizio Mondiale. Certo il pilota fino all’ultimo è stato in lotta per il podio, ma la sbavatura finale gli è costata caro, per cui si è dovuto accontentare della quarta posizione davanti a Miller e Mir.

A punti anche Enea Bastianini, capace di rimontare dall’undicesima all’ottava posizione, attestandosi così in terza posizione nella classifica piloti. Un weekend non semplice che però porta buoni punti al pilota di Rimini. Momento no, infine, per Morbidelli, ancora una volta deludente. “Morbido” ha terminato la propria gara 15esimo, non trovando il giusto feeling con la Yamaha. Problemi anche per Dovizioso, finito 17esimo.

Ordine di arrivo GP Jerez

1 Francesco Bagnaia Ducati 41’00.5540

2 Fabio Quartararo Yamaha +0.285

3 Aleix Espargaro Aprilia +10.977

4 Marc Marquez Honda +12.676

5 Jack Miller Ducati +12.957

6 Joan Mir Suzuki +13.934

7 Takaaki Nakagami Honda +14.929

8 Enea Bastianini Ducati +18.436

9 Marco Bezzecchi Ducati +18.830

10 Brad Binder KTM +20.056

11 Pol Espargaro Honda +20.856

12 Miguel Oliveira KTM +23.131

13 Alex Marquez Honda +25.306

14 Maverick Viñales Aprilia +27.358

15 Franco Morbidelli Yamaha +27.519

16 Luca Marini Ducati +29.278

17 Andrea Dovizioso Yamaha +35.204

18 Fabio Di Giannantonio Ducati +35.361

19 Alex Rins Suzuki +38.922

20 Remy Gardner KTM +43.378

21 Lorenzo Savadori Aprilia +44.299

22 Jorge Martin Ducati +67.681

Rit Stefan Bradl Honda 10 giri

Rit Johann Zarco Ducati 9 giri

Rit Darryn Binder Yamaha 5 giri

Foto di Valter Magatti