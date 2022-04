Superbike: Lorenzo Zanetti fuori pericolo dopo l’incidente a Misano

“Peccato che il week end si sia concluso in questo modo. Purtroppo a causa di una brutta caduta nel giro di ricognizione, Lorenzo non ha potuto disputare gara2 del Campionato Italiano Superbike. Operato ieri sera per una perforazione alla milza, ora è fuori pericolo”. Con queste parole scritte su Facebook, lo staff di Lorenzo Zanetti tranquillizza amici e fans. Il pilota del team Broncos è stato coinvolto in un brutto incidente alla Variante del Parco durante il giro di allineamento di gara2 del CIV a Misano. Ha riportato la perforazione della milza ed alcune fratture alle costole.

Trasportato al Cento Medico del circuito, Lorenzo Zanetti è stato poi ricoverato in ospedale a Cesena, dove è stato operato.

“Zanetti sta un po’ meglio, è stato operato ieri, l’operazione è andata bene – spiega il team manager del Broncos Racing Team Luca Conforti – Sono molto contento, l’ho sentito al telefono. I medici hanno detto che non dovrebbe più ripresentarsi questo versamento della milza e quindi è meno importante come cosa. Le fratture sono composte, deve solo stare fermo e nulla di più. Vediamo giorno giorno per giorno l’evoluzione e magari se c’è una stima sulla prognosi”.

Sabato, lo ricordiamo, Lorenzo Zanetti era salito sul secondo gradino del podio in gara-1, alle spalle di Luca Vitali, dimostrando di poter lottare per il titolo italiano Superbike con la Ducati del Broncos Racing Team. La speranza di tutti è che possa riprendersi per i prossimi appuntamenti della serie tricolore, un campionato che appare quanto mai aperto ed equilibrato.