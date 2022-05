MotoGP, Aprilia senza concessioni: modifiche a test privati e motori

Aprilia e Aleix Espargarò sono saliti per tre volte sul podio in questa stagione MotoGP. Dopo il 4° posto nella gara di esordio a Losail, il pilota di Granollers ha collezionato una vittoria a Termas, 3° posto a Portimao e a Jerez, che valgono il terzo posto in classifica iridata a soli sette punti dal leader Fabio Quartararo a quota 89. Aprilia perde le concessioni e da subito non potrà effettuare test privati con i suoi piloti ufficiali, che avevano in programma un test in Italia nei prossimi giorni che è stato annullato.

Problemi alla frizione

Una boccata di ossigeno per Aleix Espargarò e Maverick Vinales, ora consapevoli di avere una RS-GP che ha poco o nulla da invidiare agli altri prototipi della MotoGP. E perché non provare ad inseguire i sogni nella corsa al titolo mondiale 2022! “Il podio (di Jerez, ndr) mi ha commosso quasi più della vittoria in Argentina. È incredibile quello che stiamo ottenendo. Ero sul podio e mi sono ricordato qui a Jerez con i campionati regionali e ora una vita dopo a 32 anni sto lottando per il Mondiale MotoGP, incredibile“.

Nel GP di Jerez ha lottato per tutta la gara con Marc Marquez e Jack Miller, un problema alla frizione gli ha causato qualche noia nelle fasi iniziali, fino al doppio sorpasso, quando il maggiore dei fratelli Espargarò ha infilato entrambi in una sola curva. Non aveva il passo per giocarsela con Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, ma per tutti i 25 giri di gara in territorio andaluso ha fortemente creduto nel podio. “Ho fatto gli ultimi tre giri mezzo secondo più veloce di Jack e Marc“. In vista di Le Mans la Casa di Noale ha provato diversi aggiornamenti, tra cui il nuovo abbassatore posteriore a richiamo programmato. Ma per Aleix la priorità è ottimizzare la frizione: “A causa della frizione ho dovuto limitare molto perché non potevo sorpassare e non tutto può essere perfetto. Dobbiamo lavorare con la frizione e il launch control“.

Aprilia perde le concessioni MotoGP

Aprilia è entusiasta per la riconferma sul podio, ma perde i benefit delle concessioni e dal 2023 alla squadra veneta si applicheranno le stesse regole di tutte le altre case costruttrici. “Aleix ha ottenuto un risultato incredibile che non ci aspettavamo“, ammette il Race Manager Paolo Bonora a MotoGP.com. “Ce l’ha fatta e siamo molto contenti. Ciò significa che perdiamo le concessioni, ma siamo felici“. Perde il diritto illimitato di testare con i piloti ufficiali, ma Lorenzo Savadori è pronto al surplus di responsabilità. “Stiamo programmando i test privati ​​per il resto dell’anno con Lorenzo Savadori per migliorare ulteriormente la moto“.

Dalla prossima stagione MotoGP Aprilia avrà cinque motori a diposizione per ogni pilota e non più sette. Forse sarà questa la perdita più dolente per il costruttore di Noale. “Avere meno motori significa che dobbiamo rivedere i nostri piani per il prossimo anno. Dovremo fare un altro passo in termini di affidabilità e prestazioni“.