Pecco Bagnaia conduce 25 giri impeccabili e senza errori, conquista la prima vittoria stagionale in MotoGP e chiude davanti a Fabio Quartararo e Aleix Espargarò. 4° Marc Marquez seguito da Jack Miller, Joan Mir, Taka Nakagami, Bastianini, Bezzecchi e Binder.

La cronaca della gara

-2 giri: Bagnaia ha un vantaggio di quasi mezzo secondo, ‘El Diablo’ sta provando il tutto per tutto e nel giro finale proverà l’assalto… Aleix Espargarò 3°, ma deve ancora vedersela con Jack Miller e Marquez. 6° Joan Mir.

-4 giri: Aleix Espargarò supera Marquez e Miller, l’australiano ne approfitta del momento di sbandamento di Marc e si piazza 4°.

-5 giri: Marc Marquez soprassa Miller e si mette in zona podio.

–6 giri: Sfida tra Bezzecchi e Bastianini per l’ottava piazza.

–8 giri: Temperature d’asfalto prossime ai 50°C, ci sono pochi sorpassi in pista. Tra Bagnaia e Quartararo ci sono sei decimi.

-10 giri: Quartararo rosica qualcosa e si porta a sette decimi, dietro di loro il vuoto: Jack Miller è a quasi 7 secondi.

-12 giri: Nelle retrovie 11° Pol Espargarò che precede Miguel Oliveira, Alex Marquez, Luca Marini

-14 giri: Bagnaia guadagna terreno e stacca Quartararo che segue a +8 decimi. Marquez sta provando l’assalto a Miller per il terzo posto. Bastianini supera Binder e sale in nona posizione.

-16 giri: Alex Rins lungo alla 11 e finisce in fondo al gruppo. Davide Tardozzi, team manager Ducati: “Quartararo sta tenendo un piccolo margine, mi preoccupa il finale…”. 17° Andrea Dovizioso, cade Johann Zarco.

–18 giri: La top-10: Bagnaia, Quartararo, Miller, Marquez, Aleix Espargarò, Mir, Nakagami, Bezzecchi, Zarco, Binder.

-20 giri: Caduta di Darryn Binder. Bagnaia guadagna qualche decimo e adesso ha un gap di 4 decimi su Quartararo.

-22 giri: Bagnaia e Quartararo a distanza ravvicinata, il pilota Ducati riesce a resistere agli attacchi del campione ritardando la frenata. 11° Enea Bastianini, 16° Franco Morbidelli davanti al collega di Academy Luca Marini. Nelle ultime posizioni Andrea Dovizioso.

-24 giri: Bagnaia e Quartararo al comando e iniziano a staccare il gruppo degli inseguitori. Jack Miller 3° a sette decimi. 4° Marc Marquez seguito da Aleix Espargarò, Joan Mir, Taka Nakagami, Marco Bezzecchi, Johann Zarco e Bard Binder.

-25 giri: Pecco Bagnaia mantiene il primato tallonato da Fabio Quartararo. 3° Jack Miller davanti a Taka Nakagami, Marc Marquez e Aleix Espargarò. 8° Marco Bezzecchi, 12° Enea Bastianini. Incidente alla 13 per Jorge Martin che cade e si rimette in pista, ma la sua gara è ormai condizionata…

Il pre-gara MotoGP di Jerez

13:58 – Parte il giro di ricognizione, i piloti MotoGP accendono i motori… Saranno 25 i giri da compiere prima del traguardo.

13:55 – Marc Marquez ha aizzato il dibattito sulle scie nelle qualifiche. Jack Miller ha difeso la scelte del rivale spagnolo: “Se cadi o ti manca la fiducia la cosa più facile è puntare un altro. Tutti sono già stati in questa situazione. La mia reazione è la stessa di sempre: hai altre 24 moto intorno a te, che differenza fa quando ne hai un’altra dietro di te? Questo fa parte del gioco“.

13:50 – La partenza sarà determinante nella sfida tra Bagnaia e Quartararo. Nei primi cinque giri potrebbe decidersi il GP di Jerez.

13:48 – Jorge Lorenzo è stato eletto ‘MotoGP Legend’ nella giornata di ieri: leggi QUI il nostro articolo.

13:46 – Joan Mir scatterà dalla non posizione in griglia. A complicare le qualifiche del campione della Suzuki una caduta nella Q2: “Sono cose che possono succedere ma è chiaro che per un decimo siamo in lotta per la seconda fila. Questo mi fa arrabbiare perché sono sicuro che potevo farcela“.

13:43 – Si continua a parlare di mercato piloti nel paddock MotoGP. Quartararo ha dichiarato che già da lunedì avrà le idee più chiare sul futuro, sembra ormai certo il suo rinnovo con Yamaha. Taka Nakagami oggi si gioca il tutto per tutto, anche se il suo destino sembra essere ormai segnato: Ai Ogura è nel mirino della Honda e del team di Lucio Cecchinello.

13:38 – Enea Bastianini un po’ opaco in questo GP di Jerez. Scatterà 11° dopo la caduta nelle qualifiche: “La caduta è stata sfavorevole, altrimenti avremmo fatto sicuramente bene. Non so nemmeno cosa sia successo esattamente. Sono scivolato sulla ruota anteriore cercando di aprire il gas. Avevo paura di perdere il controllo perché non avevo feeling con l’anteriore ed è quello che è successo. Ho bisogno di capire il motivo che mi impedisce di guidare facilmente“.

13:35 – Luca Marini in difficoltà in questo week-end di MotoGP (leggi QUI l’articolo), mentre Barco Bezzecchi conquista una buona terza fila. Il rookie del team VR46 spiega quanto accaduto nella Q1 quando ha riportato una caduta: “Sono caduto perché mi ero dimenticato di disattivare il dispositivo holeshot. Ho dovuto sorpassare Dovi e me ne sono dimenticato, quindi la moto era davvero bassa. Quando mi sono ricordato era troppo tardi e sono caduto“.

La prima fila del GP di Jerez

Il campionato del mondo di MotoGP corre la sesta tappa della stagione 2022 sul circuito di Jerez. Le prove libere e le qualifiche hanno evidenziato il passo superiore di Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo che, salvo colpi di scena, si contenderanno la vittoria. Sul giro secco il pilota della Ducati ha dimostrato di poter decollare con la Desmosedici GP22 rifilando quattro decimi al campione della Yamaha, ma sul passo gara molto può cambiare. Occhi puntati anche sull’Aprilia di Aleix Espargarò che partirà dalla prima fila: dopo la vittoria in Argentina e il podio in Portogallo l’alfiere spagnolo vuole proseguire la scia vincente con la RS-GP. Sul passo gara con gomma media sente di non avere nulla da invidiare al duo di testa: “Se analizzate bene le prove libere e le FP4, penso che non abbiano più ritmo di me. Con più di 30 giri sono riuscito a girare in 1:37 ed è il ritmo che ha Fabio. Pecco non ha fatto molti giri“. In caso di podio la Casa di Noale perderà le concessioni.

La griglia MotoGP dalla seconda fila

In seconda fila altre due Ducati ufficiali, quelle di Jack Miller e Johann Zarco, intervallate dalla Honda di Marc Marquez. Il campione di Cervera accusa ancora problemi con la RC213V e ha dovuto sfruttare le scie di Bagnaia e Quartararo per restare nelle prime file. Nella giornata di test MotoGP di lunedì proverà altre soluzioni per una moto che ancora non riesce a comprendere sull’avantreno. Terza fila con Takaaki Nakagami, il rookie Marco Bezzecchi, che si riconferma in crescita, e la Suzuki di Joan Mir. La sfida tra Enea Bastianini e Jorge Martin per la sella del team Ducati factory riparte dalla quarta fila. Prosegue il ballottaggio per ereditare l’angolo di box di ‘JackAss’, ma secondo alcune indiscrezioni il madrileno avrebbe già firmato con i vertici di Borgo Panigale. 12° Maverick Vinales che ha guadagnato l’accesso diretto alla Q2.

Quinta fila di tutto rispetto con Pol Espargarò, Alex Rins e Brad Binder. Continua il momento negativo del duo Yamaha formato da Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, rispettivamente in 16esima e 23esima posizione in griglia di partenza. Dalle retrovie scatteranno anche le tre KTM di Oliveira, Binder e Gardner, out Raul Fernandez che deve riprendersi dall’infortunio rimediato a Portimao. In pista anche i collaudatori Honda e Aprilia, Stefan Bradl e Lorenzo Savadori, che stanno danno manforte alle loro squadre per portare nuove componenti e proseguire lo sviluppo delle loro MotoGP. Fanalino di coda Darryn Binder con la sua M1: per il team di Razlan Razali è sicuramente un momento molto difficile.

Foto di Valter Magatti