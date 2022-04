LIVE MotoGP Jerez: diretta Qualifiche in tempo reale

Pole di Pecco Bagnaia che condivide la prima fila con Fabio Quartararo e Aleix Espargarò. Jack Miller, Marc Marquez e Johann Zarco scatteranno dalla seconda fila. Nakagami, Bezzecchi e Mir dalla terza fila.

14:48 – Caduta di Joan Mir. Pecco Bagnaia in testa con il crono di 1’36″1. Cade anche Bastianini.

14:45 – La classifica provvisoria della Q2: Quartararo, Bagnaia, A. Espargarò, Miller, Marquez, Zarco, Mir, Martin, Bastianini, Nakagami.

14:42 – Fabio Quartararo al comando in 1’36″7 davanti a Bagnaia che dista 73 millesimi, 3° Aleix Espargarò.

14:38 – Caduta di Jorge Martin, Marc Marquez si mette subito in scia a Pecco Bagnaia. Stamane Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha difeso il campione di Cervera dopo le polemiche di ieri…

14:37 – A Jerez si prevede il sold out nella giornata di domani: una bella cornice di pubblico dopo due anni contrassegnati dalla triste pandemia di Covid.

14:35 – Jorge Lorenzo: “Essere leggenda è un po’ di più che essere campione. Sono molto orgoglioso, viene dopo anni di sacrificio, Jerez è una pista speciale per me. Stamattina abbiamo tenuto un bellissimo evento, tanta gente aveva ancora tanti miei cappellini“.

14:30 – Quattro minuti all’inizio della Q2 di MotoGP a Jerez. Bagnaia e Quartararo si contendono la pole position, ma non si escludono sorprese…

Zarco e Bezzecchi passano alla Q2

14:26 – Gran giro di Johann Zarco che firma il miglior tempo della Q1 in 1’37″003 davanti a Marco Bezzecchi. Pol Espargarò aprirà la quinta che condividerà con Alex Rins e Brad Binder. 16° Franco Morbidelli che scatterà dalla sesta fila insieme a Fabio Di Giannantonio e Remy Gardner. A seguire Luca Marini, Stefan Bradl e Miguel Oliveira. In penultima fila Andrea Dovizioso che non riesce a uscire dal tunnel…

14:22 – Pol Espargarò balza in testa in 1’37″1, ma Marco Bezzecchi gli soffia il primato per soli tre millesimi.

14:20 – Mancano cinque minuti alla fine della Q1. Franco Morbidelli è a mezzo secondo dal miglior crono di Alex Rins…

14:15 – Alex Rins e Pol Espargarò al comando nella Q1 MotoGP.

14:10 – Nel paddock di Jerez continuano le trattative di mercato piloti. Fabio Quartararo sembra più vicino al rinnovo con Yamaha, in Ducati bocche cucite sul caso Bastianini-Martin.

14:05 – Sarà una Q1 molto agguerrita, tra i favoriti per il passaggio alla Q2 c’è sicuramente Alex Rins. Ma quale sarà il secondo nome da accreditare?

Il riassunto delle FP4

14:00 – Le FP4 si chiudono con il best lap di Pecco Bagnaia che sembra tornato in stato di grazia. Il pilota della Ducati stampa 1’37″517 davanti a Fabio Quartararo (+83 millesimi). 3° Marco Bezzecchi a tre decimi, seguito da Miguel Oliveira e dalle Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales. Chiudono la top-10 Brad Binder, Joan Mir, Johann Zarco ed Enea Bastianini. 19° Marc Marquez.

13:57 – Stamattina Jorge Lorenzo è arrivato nel paddock di Jerez de la Frontera. In prima serata, verso le ore 18:00, ci sarà la cerimonia che lo nominerà ‘MotoGP Legend’.

foto di Valter Magatti

13:51 – Oliveira e Binder entrambi in top-10 nelle FP4. Il team manager Francesco Guidotti: “Abbiamo sofferto fino a stamattina, adesso i cambi che abbiamo fatto sembrano funzionare. Abbiamo anche un’altra moto pronta abbastanza diversa, stiamo cercando di capire questa moto che è nuova, ha un metodo di lavoro diverso e anche i tecnici che sono qui da diversi anni devono esplorare“.

13:49 – Due Yamaha M1 a disposizione di Franco Morbidelli: per il pilota del team factory si lavora a ritmo serrato per aiutarlo a fargli compiere un ulteriore step in un momento così complicato.

13:47 – Miguel Oliveira balza davanti in 1’37″871 davanti a Pecco Bagnaia (+20 millesimi) e Fabio Quartararo (+130 millesimi). 4° Brad Binder che precede Johann Zarco, Aleix Espargarò e Enea Bastianini. Morbidelli, Bezzecchi e Vinales chiudono la top-10 provvisoria delle FP4.

13:43 – Alex Rins è il pilota che ha segnato più sorpassi nelle prime cinque gare di questo Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Suzuki ne ha firmati ben 34: “Se c’era una statistica su chi sia il pilota che ha fatto più sorpassi negli ultimi cinque o sei anni, Alex sarebbe il primo – ha sottolineato il suo capotecnico Manu Cazeaux -. E voglio fare notare che è lui quello che sorpassa di più ed è difficile trovare un sorpasso che non sia pulito. Ha un buon tempismo per sorpassare ed è molto difficile per un altro pilota lamentarsi quando Alex Rins lo supera“.

13:39 – Nell’ultima sessione di libere MotoGP a Jerez è Enea Bastianini al comando provvisorio. Seguono Brad Binder, Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia raccolti in due decimi di secondo. Fabio Quartararo sta provando la hard al posteriore, ma per la gara la media sembra la scelta migliore per tutti. “La hard è più stabile ma ha meno grip, quindi il pilota spinge di più, ma le prestazioni sono molto dissimili“, spiega il boss della Michelin Piero Taramasso.

13:35 – I piloti del team Mooney VR46, Bezzecchi e Marini, dovranno partire dalla Q1. Alessio Salucci: “Grande ‘Bez’, purtroppo per qualche millesimo è fuori. Marini sul giro secco è più lento, ma sul passo non è male. Perde troppo sul dritto, perdiamo tre decimi, forse la carena è piccola per lui che è grande. In uscita di curva la moto gli si impenna, dobbiamo intervenire con l’elettronica e perdiamo cavalli. E’ un cane che si morde la coda. Perché succede? Dovreste chiederlo a Dall’Igna (ride, ndr)”.

13:30 – Sono in corso le FP4 di MotoGP sul circuito di Jerez. Per il team Honda è un week-end da sfruttare come test in vista di lunedì, per trovare aggiustamenti ad una RC-V che ha difficoltà sull’avantreno. Esemplari le dichiarazioni del collaudatore Bradl: “Questi slittamenti all’anteriore sono il nostro problema generale in Honda. Finora non sappiamo come tenere sotto controllo questo problema“.

Il riepilogo delle FP1-2-3 MotoGP

Il re delle prove libere MotoGP di Jerez è Pecco Bagnaia con la sua Ducati GP22. Dopo un inizio di campionato in salita riesce a piazzare davanti la nuova Rossa 2022 e si avvicina a questo sesto turno di Qualifiche MotoGP con un ottimo feeling sul giro secco. Il distacco dal direttore inseguitore e contendente per il titolo iridato Fabio Quartararo è di 67 millesimi e si prevede una bella sfida serrata tra i due nella gara domenicale. Ma molto dipenderà dalla Q2 di oggi che disegnerà la griglia di partenza.

Sul tracciato andaluso vanno avanti anche le Honda di Takaaki Nakagami, terzo nella combinata FP1-2-3, davanti a Marc Marquez che nella terza sessione di prove libere ha sfruttato la scia di Jack Miller. Dovranno passare per la Q1 i colleghi di marca Pol Espargarò e Alex Marquez, con Stefan Bradl in pista per provare alcuni aggiornamenti sulla RC213V in vista del test di lunedì. Accedono direttamente alla Q2 anche le due Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, la Suzuki di Joan Mir e le Ducati di Enea Bastianini, Jorge Martin e Jack Miller. Manca la top-10 per soli 77 millesimi il rookie Marco Bezzecchi che dovrà partecipare alla prima manche delle qualifiche MotoGP.

A giocarsi i due posti liberi per la sessione successiva ci saranno anche Alex Rins, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso, insieme alle tre KTM RC16 di Oliveira, Binder e Gardner, mentre Raul Fernandez ha dovuto rinunciare al GP di Jerez in quanto considerato ‘unfit’ dopo l’incidente di Portimao. Continua il momento difficile di Dovizioso con la Yamaha M1 del team WithU RNF. “Abbiamo provato un assetto diverso, ma non sono riuscito a migliorare il mio feeling. Ad essere sincero sono un po’ frustrato – ha ammesso il 36enne forlivese -. Ho bisogno di fare molte cose diverse e mi sembra un po’ troppo. È difficile per me essere più vicino, quindi il distacco dai primi è sempre lo stesso degli altri round“.