La prima giornata MotoGP a Jerez s’è chiusa con Fabio Quartararo in vetta dopo un venerdì movimentato. Ma oggi risponde Pecco Bagnaia e davvero di un nulla: appena sei millesimi sul campione in carica! Un testa a testa che si infiamma per il weekend, mentre non mancano nomi a sorpresa in Q1: su tutti Alex Rins, ex aequo con Quartararo in classifica iridata, e Johann Zarco! Oltre ad un ottimo Marco Bezzecchi che manca la top ten per soli 77 millesimi… Saranno qualifiche intense, ricordiamo tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

9:50 – Come detto, nel pomeriggio Fabio Quartararo ha piazzato il miglior crono del venerdì (la cronaca delle FP3). Dopo un brutto colpo mattutino in un punto delicato… “Posso ancora avere figli normalmente!” ha scherzato il campione MotoGP in seguito.

9:51 – Si vocifera di un accordo tra il pilota francese e Yamaha, un possibile rinnovo biennale. Ancora però non c’è l’ufficialità dalle due parti.

9:53 – Due cadute invece per Marc Márquez, ad appena tre curve di distanza. Dani Pedrosa, in giro in scooter per osservare i piloti KTM, ha poi dato un passaggio al collega. Un “momento nostalgia” anche per Honda…

9:56 – Pecco Bagnaia invece, pur con una spalla dolorante, ha commentato positivamente la sua prima giornata. Oltre a dire un nome interessante come ipotetico coach… Le sue parole.

10:01 – Il turno è iniziato, ma dura poco per Alex Márquez, che rallenta improvvisamente: c’è qualche problema sulla sua RC-V.

10:09 – La situazione non cambia in classifica combinata, mentre riguardo il turno troviamo i fratelli Espargaró in vetta. Con Aleix ieri piuttosto infastidito con Marc Márquez, ecco perché.

10:10 – Prontamente risolto il problema sulla Honda di Alex Márquez, che torna in pista.

10:19 – Joan Mir si inserisce nelle zone alte, tra Quartararo ed il terzetto rosso in vetta alla fine delle FP2.

10:21 – Ma ecco arrivare Pecco Bagnaia, che con un gran giro lanciato prende il comando della classifica. Duo Repsol Honda invece al lavoro in tandem.

10:32 – È iniziato l’assalto finale, chi passerà direttamente in Q2?

10:35 – A referto un incidente per Stefan Bradl, scivolato alla curva Pedrosa.

10:38 – Non è un turno da ricordare per Alex Márquez, a terra alla curva Lorenzo. Non manca un moto di frustrazione per Bagnaia, incappato così in un’altra bandiera gialla.

10:40 – Parecchi nomi a sorpresa che rischiano di rimanere fuori, ultimi giri determinanti! Pol Espargaró invece cade alla curva Lorenzo proprio allo scadere.

10:45 – Classifica stabilizzata: Pecco Bagnaia svetta in questa sessione, seguito da Fabio Quartararo e da due Honda. Appena fuori dalla top ten invece Bezzecchi, Zarco e Rins!

La classifica combinata

I settori migliori

Foto: motogp.com