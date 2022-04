MotoGP, Aleix Espargarò scontro verbale: Marc Marquez risponde

Marc Marquez ha riportato due cadute in un giro nelle FP2 di MotoGP a Jerez. Stabilisce un altro record, stavolta negativo, in carriera, chiudendo il venerdì andaluso al 19° posto. Prima scivola alla curva 6 e poi alla 9, quando Brad Binder lo stava superando all’interno. Rientra ai box accompagnato in scooter dall’ex collega di box Dani Pedrosa, ma nel debriefing deve vedersela anche con Aleix Espargarò che lo accusa di aver atteso la scia della sua RS-GP.

Venerdì complicato per Marc

La classifica del venerdì è un po’ bugiarda, ma Marc Marquez resta saldamente fuori dai primi dieci. Ancora una volta la sua Honda RC213V non risponde perfettamente al suo stile di guida. “È chiaro che domani cercherò di migliorare e di entrare in Q2, ma al momento non ho trovato quella fiducia per essere lì… In Qatar e ad Austin mi sentivo meglio. A Portimao, più o meno. E qui mi sono sentito lontano. Ma vedremo, mancano ancora tante gare e continuerò ad insistere“. La speranza è che gli ingegneri HRC possano trovare la giusta modifica per ottimizzare il suo feeling con l’avantreno, dove riusciva a fare la differenza fino all’anno scorso quando ha vinto tre GP nonostante condizioni fisiche ancora precarie.

L’accusa di Aleix Espargarò

A fare notizia nella giornata di libere MotoGP a Jerez è la querelle con il connazionale Aleix Espargarò, che di recente ha avuto molto da dire anche nei confronti di Alex Marquez. Stavolta la sua rabbia è rivolta al fratello maggiore: “È incredibile quello fa questo ragazzo. Lo vedono tutti. Sono uscito dalla pit lane e non c’era nessuno, sul rettilineo non c’era nessuno e lui era in mezzo alla pista ad aspettare per un minuto. Gli ho detto: ‘Vai via, vai via’ e non gli importava… Non biasimo lui, ma la Direzione Gara. Può fare quello che vuole e nessuno deve dirgli come si guida“, ha attaccato il pilota di Granollers che resta fuori dalla top-10. “È normale che un pilota che ha vinto otto titoli possa passare un minuto ad aspettare che arrivi una Aprilia? Può farlo. Cosa diavolo fanno in Direzione Gara? Non mi sembra molto normale“.

La risposta del campione MotoGP

Da tempo il pilota Aprilia chiede dei cambiamenti in materia di scie, bacchetta chi dovrebbe prendere provvedimenti e i suoi colleghi della MotoGP. Ma Marc Marquez non resta in silenzio al termine della prima giornata di prove. E replica al rivale: “Non voglio dargli più clamore. Si lamenta di tutto. Non so esattamente perché questa volta si sia lamentato. Andava piano, non voleva nemmeno cercare un ruota perché non aveva la velocità e sapevo che non potevo migliorare molto il tempo. Infatti sono rimasto 19°, lui muoveva le mani e io non gli davo importanza… Quando ero davanti al mondiale e loro cercavano la mia scia mi sono sentito forte, non mi sono lamentato. Mi sentivo orgoglioso… Questo è il motociclismo, è successo e accadrà sempre“.