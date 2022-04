MotoGP, Pecco Bagnaia trova il setting: “Pasini coach ideale”

Pecco Bagnaia ritorna finalmente nei piani alti di classifica al termine delle prove libere MotoGP del venerdì a Jerez. Al mattino la Ducati GP22 del vicecampione è stata rallentata da un problema alla frizione, ma al pomeriggio le temperature più elevate e un miglior feeling con la Rossa gli hanno consentito di piazzare il terzo crono di giornata, con un gap di 212 millesimi dal best lap di Fabio Quartararo e a soli 11 millesimi da Enea Bastianini.

Bagnaia ok nelle prove libere

I primi spiragli di sole, dopo un inverno di test piuttosto fosco, sono apparsi all’Algarve, quando si è reso autore di una soddisfacente rimonta dall’ultimo posto all’8°. “Sono contento per il feeling. Lo dicevo già a Portimao che eravamo tornati a guidare bene, con un gran feeling sul davanti, a fare percorrenza – spiega Pecco Bagnaia dopo le FP2 -. Stamattina avevamo avuto un piccolo intoppo che ha condizionato le FP1, ma nel pomeriggio era risolto e ho pensato solo a guidare. La spalla un po’ mi dà fastidio ma non mi limita nei movimenti, solo se ho delle sbacchettate come nel time attack. In generale sono contento perché guidare e avere feeling è una bella cosa che mi mancava da un po’“.

Il setting per la Ducati GP22

Nelle prime libere di Jerez un problema alla frizione ha frenato la scalata del vicecampione MotoGP, ma al pomeriggio tutto è ritornato alla normalità nel box #63. Domenica dovrà prendere degli antidolorifici per reggere ai 25 giri di gara. “Un piccolo guasto che è stato facile risolvere per i meccanici, è bello quando spingi e tutto funziona e ti permette soprattutto di poter spingere. Soprattutto in fase di frenata e ingresso, l’anno scorso riuscivo a fare molto bene, ma quest’anno ancora non ero riuscito fino a Portimao. Era da tempo che non ero davanti dal venerdì, ma non solo in termini di time attack, anche come passo siamo veloci. E’ una giornata molto positiva“.

La scalata in classifica MotoGP

La Desmosedici GP22 sembra finalmente pronta per puntare in alto e cominciare a limare il gap dalla vetta della classifica, anche se Fabio Quartararo saprà dare filo da torcere anche in questo fine settimana. “Nei test abbiamo cercato di risolvere i problemi di set-up e siamo ritornati totalmente al setting di Portimao. Bisogna guidare un po’ diversamente, ma è più facile adattarmi ad una modifica così piccola piuttosto che ad altre cose. Mi sono trovato subito molto bene, come l’anno scorso, toccare poco e adattarmi meglio… E’ capito molte volte di indovinare la mia prestazione del giorno dopo con i ragazzi dell’Academy. Il risultato di domenica? Posso dirvelo sabato pomeriggio“. Infine una battuta con Mattia Pasini presente a bordo pista… “Bisognerebbe considerare di prendere Pasini come coach, ma lui spinge per tornare a correre, quindi è difficile da rubare….”.