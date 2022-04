LIVE MotoGP Jerez: diretta Prove Libere 2 in tempo reale

Ottimo inizio per la coppia Suzuki, al comando della classifica davanti ad Alex Márquez. Per Fabio Quartararo invece parecchi problemi, compreso un colpo in un punto delicato… Ducati “calme”, con il solo Jack Miller tra i primi 10. Valori confermati anche nella seconda sessione di libere? Decisamente no, visto che le Rosse ed il leader MotoGP riemergono, monopolizzando la top 4 della classifica delle FP2 e combinata. Ecco i punti salienti del secondo ed ultimo turno del venerdì.

Prove Libere 2

14:01 – Si riparte da un primo turno con Joan Mir in vetta alla classifica dei tempi, seguito dal compagno di box Alex Rins.

14:04 – Fabio Quartararo intanto si è ripreso dal colpo in mezzo alle gambe accusasto nell’incidente mattutino. Il leader MotoGP è pronto per chiudere al meglio il venerdì di libere.

14:07 – Dopo la prima sessione, Davide Tardozzi ha commentato la “calma” della truppa Ducati in mattinata: le sue dichiarazioni.

14:11 – Da sottolineare, come a Portimao, la presenza al box KTM di Dani Pedrosa. Per la gioia dei piloti di Mattinghofen, in primis gli ufficiali Brad Binder e Miguel Oliveira.

14:13 – Non manca qualche altro piccolo rischio per Fabio Quartararo per cominciare il turno…

14:17 – Guizzo Ducati! Ecco che Pecco Bagnaia scala la classifica e si porta davanti a tutti. Ricordiamo, l’italiano è al via con la spalla destra ancora dolorante dopo il botto a Portimao.

14:21 – Testa a testa Bagnaia-Quartararo, che si alternano in vetta in più occasioni.

14:22 – Quasi pasticcio tra due Honda ed una KTM: Marc Márquez in particolare, dopo aver superato Pol Espargaró, rischia il contatto con Remy Gardner. Non è felice l’australiano…

14:32 – Cambio in vetta con Joan Mir di nuovo protagonista. Ma dura poco, ecco arrivare Aleix Espargaró con la sua Aprilia.

14:33 – Turno da dimenticare per Marc Márquez. Per lui un primo incidente alla curva Pedrosa, riparte, ma ecco una seconda scivolata alla curva Nieto! Sembra per una chiazza bagnata in questa seconda caduta…

14:35 – Ma niente paura, ecco Dani Pedrosa in suo soccorso per riportarlo presto al box!

14:43 – I test in casa Honda intanto sono a pieno ritmo. Ecco qualcosa di nuovo visto sulla RC-V del collaudatore Stefan Bradl.

14:49 – Cambio in vetta: ecco Takaaki Nakagami, passato davanti alla Aprilia. Pilota al centro di tante speculazioni sul suo futuro, attualmente molto incerto…

14:53 – Finale di sessione incandescente: Ducati scatenate soprattutto con Bagnaia, Martín e Bastianini, ma non è da meno Quartararo.

14:57 – È il turno del leader MotoGP: Fabio Quartararo piazza la zampata davanti al citato trio Ducati. Ecco la classifica finale.

Foto: Valter Magatti